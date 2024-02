NieR: Tencent ha cancellato un gioco mobile che era in sviluppo sulla serie Square Enix

C'era un nuovo gioco mobile incentrato su NieR in sviluppo presso Tencent, ma il colosso cinese ha deciso di cancellare il progetto, a quanto pare, sebbene i lavori fossero già ben avviati da due anni.

Il gioco in questione non è mai stato annunciato in via ufficiale ma c'era una demo, diffusa internamente, che mostrava qualcosa del sistema di combattimento e della storia di questo particolare NieR mobile, in base a quanto riferito da Reuters.

Secondo tale fonte, il NieR in questione era in sviluppo da quasi due anni e l'ossatura era praticamente pronta: il problema, in base a quanto riferito, era costituito dalla difficoltà nel trovare "un modello di monetizzazione ben funzionante" per il titolo in questione.