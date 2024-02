Square Enix: ricavi ancora in calo nonostante Final Fantasy 16, ma buone previsioni

Per quanto riguarda la divisione Digital Entertainment, che comprende i videogiochi, le vendite nette sono state 179,654 milioni di yen, in calo del 2,6%, mentre il profitto operativo è stato di 30,715 milioni di yen, un notevole crollo di 20,7% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Square Enix ha pubblicato i suoi risultati finanziari per quanto riguarda i nove mesi passati dell'attuale anno fiscale in corso, tra aprile e dicembre 2023, dimostrando ancora una volta ricavi in calo nonostante le vendite di Final Fantasy 16 , ma con alcune previsioni ottimistiche per il prossimo trimestre.

Giochi PC e console buoni, male MMO e mobile

Andando più nello specifico, le vendite dei "giochi HD", come vengono definiti i titoli per console e PC, esclusi gli MMO, sono aumentate da 58,1 a 66,8 miliardi di yen, grazie soprattutto all'uscita di Final Fantasy XVI, Dragon Quest Monsters: The Dark Prince e Final Fantasy Pixel Remasters.

Tuttavia, a trascinare giù i risultati c'è un calo nelle vendite in ambito MMORPG, da 40,5 a 34,8 miliardi di yen, dovuto probabilmente all'attesa dell'utenza per le prossime espansioni di Final Fantasy XIV e Dragon Quest X, in arrivo tra la primavera e l'estate.

Anche le vendite in ambito mobile sono calate da 85,7 a 78 miliardi di yen, con i nuovi titoli usciti che non sono riusciti ad affermarsi più di tanto su questo fronte.

In ogni caso, Square Enix prevede un buon andamento per il prossimo trimestre fiscale, che dovrebbe far segnare risultati positivi grazie soprattutto al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth e della nuova espansione Dawntrail per Final Fantasy 14.