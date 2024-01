Final Fantasy 14: Dawntrail ha una data di uscita precisa, ma Naoki Yoshida non vuole svelarla

Dal Final Fantasy 14 Fan Fest di Tokyo sono arrivate tantissime novità e informazioni su Final Fantasy 14: Dawntrail, le nuove classi, ambientazioni e sfide in arrivo per i giocatori. Manca però ancora una data di uscita precisa per l'espansione, attesa durante il corso della prossima estate. O meglio esiste, ma il producer e director Naoki Yoshida per il momento preferisce mantenerla segreta fino a quando il team non avrà la certezza assoluta che i nuovi contenuti siano in una fase talmente avanzata dello sviluppo da scongiurare qualsiasi rinvio.

Questo perlomeno è quanto promesso da Yoshida durante l'evento, spiegando che non vuole che si verifichi mai più un ritardo come avvenuto nel caso dell'espansione Endwalker, che è stato a detta del producer la prima e unica volta in cui è stato costretto a rinviare un gioco/espansione di cui era stata già annunciata una data di pubblicazione, seppur parliamo di un ritardo di poche settimane.

"Dato che questo è il Fan Fest, probabilmente vi aspettate che annunceremo la data di uscita di Dawntrail", ha detto Yoshida sul palco dell'evento. "Purtroppo, anche se abbiamo una data interna a cui puntiamo, stiamo modificando la scaletta per assicurarci che sia il più possibile perfezionato prima dell'annuncio, quindi non la condivideremo oggi".

"Se vi state chiedendo perché, beh, è perché, come sapete, per Endwalker, per la prima volta nella mia carriera, abbiamo dovuto ritardare l'uscita. Non vogliamo che questo accada di nuovo, anche se solo per poche settimane. Quindi stiamo facendo molta attenzione ad assicurarci che la produzione sia in linea con i tempi prima di qualsiasi annuncio, ma vi daremo queste informazioni non appena possibile".