Final Fantasy 14: Danwtrail, dei trailer per la razza Hrothgar, la classe Pictomancer e nuove aree

Square Enix ha pubblicato sul suo canale YouTube dei trailer di Final Fantasy 14 dedicati ad alcune delle novità in arrivo con l'attesa espansione Dawntrail, nello specifico alla nuova razza femminile Hrothgar, la nuova classe giocabile Pyctomancer, la città Solution Nine e alcuni dei dungeon che affronteremo.

Partendo dalla nuova razza, gli Hrothgar sono una popolazione nativa di Ilsabard dalle fattezze di muscolosi felini umanoidi. Nell'espansione Shadowbringers erano stata introdotta la versione maschile di questa classe, mentre ora è il turno di quella femminile.

Il Pictomancer, invece, è uno dei due nuovi Job che verranno introdotti con Dawntrail. L'altro è il Viper, un DPS a corto raggio che per certi versi ricorda Gidan di Final Fantasy 9. Il Pictomancer è una classe armata di pennello e specializzata nelle magie castate dalla distanza e da peculiari e colorati effettivi visivi in stile cartoon per gli incantesimi, in perfetta linea con il design da pittore. Sarà possibile ottenere questo Job dalla città di Gridania, con livello di partenza fissato a 80.

Al Pictomancer e il Viper si aggiunge anche il Beastmaster, un nuovo Limited Job che sarà disponibile in un secondo momento dopo il lancio di Dawntrail. Per ora i dettagli in merito sono scarsi, ma supponiamo sia specializzato nel guidare in battaglia dei mostri catturati in precedenza.