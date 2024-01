Final Fantasy 14: Dawntrail, nuovo trailer e dettagli da Square Enix, beta Xbox in arrivo

Svelato anche l'arrivo della beta Xbox . I possessori di Xbox Series X e S avranno modo di provare il gioco a febbraio 2024. Da notare che la beta sarà completa di tutti i contenuti. Per l'arrivo di Final Fantasy 14 su Xbox non c'è ancora una data esatta, ma non dovrebbe mancare moltissimo ormai, anche perché l'espansione Dawntrail è stata annunciata anche per la piattaforma di Microsoft, quindi sarà disponibile in contemporanea o qualche mese prima.

Nuove informazioni

Il filmato presenta molti elementi interessanti. Ad esempio consente di dare un primo sguardo a una delle due nuove classi, quella del Pictomancer, che sarà abbracciata da Krile, membro degli Scions of the Seventh Dawn. Nel trailer la vediamo mentre usa la sua arma pennello per dare vita a una creatura volante.

Inoltre, alla fine del trailer possiamo vedere un nuovo personaggio, una Hrothgar su di una barca insieme al Warrior of Light. Si stanno dirigendo verso la terra di Tural.

Il trailer non fornisce una data d'uscita ufficiale per Final Fantasy 14: Dawntrail, che rimane fissata per l'estate del 2024. Il producer Naoki Yoshida ha svelato durante la conferenza del Fan Fest che internamente c'è già una data, ma che non viene comunicata perché il team di sviluppo vuole evitare un altro caso Endwalker, ossia di dover annunciare un rinvio in caso di problemi.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 14: Dawntrail è in sviluppo per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.