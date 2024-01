GTA 6, ennesimo ultimatum dal Joker della Florida: $10 milioni o farà evadere l'hacker dei leak

Come ormai forse saprete, nel primo filmato ufficiale di GTA 6 appare brevemente un NPC arrestato dalla polizia pieno di tatuaggi sul viso. I fan hanno ricollegato questa persona proprio a Lawrence Sullivan , un uomo arrestato due volte dalla polizia per possesso illegale di armi da fuoco e soprannominato il "Joker della Florida" per la sua vaga somiglianza al Joker di Suicide Squad. In precedenza Sullivan ha lanciato altri "ultimi avvertimenti". Ha chiesto prima due milioni di dollari, saliti poco dopo a 3 milioni e successivamente a 5 milioni, dichiarando che i suo avvocati sono pronti all'azione e di avere prove concrete che lo farebbero vincere in tribunale nel caso si procedesse per vie legali.

Lawrence Sullivan, ribattezzato dai media il " Joker della Florida ", ha inviato un "promemoria dell'ultimo avvertimento" a Rockstar Games. Ora vuole 10 milioni di dollari di risarcimento per il presunto utilizzo delle sue fattezze per un NPC apparso nel primo trailer di GTA 6 , entro il 14 gennaio. In caso contrario ha promesso, supponiamo scherzosamente, che farà evadere l'hacker responsabile della gigantesco leak di GTA 6 e "insieme vi hackereremo di nuovo".

Le nuove richieste e minacce di Sullivan

Come possiamo vedere, il filmato si apre con una buffa entrata in scena di Sullivan da dietro la fronda di un albero, seguito dal motto "GTA dobbiamo parlare", che a quanto pare l'uomo sta cercando di far diventare una sorta di marchio di fabbrica con cui promuoversi, forse mettendo in pratica i suggerimenti dell'attore di Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2.

Seguono le solite richieste di risarcimento, ora salite a 10 milioni di dollari, aggiungendo che non può neppure andare a mangiare una pizza senza che venga importunato da qualcuno che lo riconosce come il personaggio del trailer di GTA 6 e che senza di lui "GTA non farebbe notizia". Il messaggio si conclude con la già citata promessa di far evadere Arion Kurtaj, uno dei giovani hacker responsabile del furto dei dati di GTA 6 lo scorso anno, che è stato internato in un ospedale psichiatrico.

"GTA, GTA dobbiamo parlare. Questo è un promemoria per l'ultimo avvertimento, Continuo a essere molestato ovunque vada, non riesco a mangiare nemmeno una dannata pizza che qualcuno mi chiede "posso fare foto?", "questo è il Joker di GTA". No, non puoi fare una foto, sto mangiando."

"Comunque, per un mese intero vi ho fatto pubblicità gratuita. Voglio i miei soldi. Il mio compleanno è l'11 gennaio, se non mi contattate tre giorni dopo il mio compleanno... Voglio 10 milioni di dollari. 10 milioni di dollari per la mia sofferenza e il mio dolore, per la diffamazione di un personaggio. Smettetela di giocare con me. Quando mai GTA ha fatto notizia? Mai, e non mi rinchiuderai GTA, non mi metterai in un reparto psichiatrico. Continua a giocare con me, vado a far uscire quel ragazzo dal reparto psichiatrico e violiamo di nuovo il tuo sistema."