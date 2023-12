GTA 6: nel trailer compaiono vari riferimenti a persone e crimini reali

Rockstar Games ha sempre ironizzato su diversi aspetti della realtà, proprio mentre cercava di riprodurla in forma realistica nei videogiochi, e questo risulta evidente anche dal trailer di presentazione di GTA 6, che contiene vari riferimenti a persone e crimini reali.

La ricerca di realismo si mischia dunque con la realtà nel primo trailer di GTA 6, ma lo fa anche in maniera spiccatamente ironica, pur presentando elementi che possono risultare alquanto inquietanti.

GTA 6: il "Joker di Miami" riprodotto nel trailer di GTA 6

Tra i riferimenti più evidenti c'è quello al "Joker di Miami", ovvero l'uomo con la faccia tatuata che compare a un certo punto nel video come criminale catturato.

Sembra proprio trattarsi della riproduzione di un vero criminale preso dalla polizia di Miami nel 2017 e diventato virale per il suo aspetto veramente peculiare. Chiamato Lawrence Sullivan, è diventato noto in tutto il mondo come "Miami's Joker", arrestato per aver puntato una pistola di fronte ad alcuni passanti.