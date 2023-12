GTA 6, il trailer è già da record: oltre 60 milioni di visualizzazioni in 12 ore

In attesa di arrivare alle 24 ore, nell'arco di mezza giornata il primo trailer di GTA 6 ha già battuto un record, ovvero quello della maggiore quantità di visualizzazioni per un video non musicale, ma è tranquillamente in corso per arrivare al record assoluto.

In 12 ore circa, il trailer di GTA 6 ha superato i 60 milioni di visualizzazioni, cosa che lo rende di fatto il video più visto per quanto riguarda un soggetto non musicale. Il record precedente apparteneva al celebre YouTuber Mr Beast, che aveva raggiunto 46 milioni di visualizzazioni in 24 ore, ma GTA 6 l'ha superato in scioltezza.

Il trailer di GTA 6 si trova ora vicino ai 66 milioni di visualizzazioni in poco più di 12 ore, ma è tranquillamente in corsa per battere il record assoluto, come potremo vedere allo scadere delle 24 ore dopo la pubblicazione del video.