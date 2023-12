GTA 6 'sposterà i limiti del possibile' per i giochi open world, dice Rockstar Games

Non stentiamo a crederlo, considerando quanto abbiamo visto nel primo trailer di GTA 6 che abbiamo nel frattempo anche commentato con un' analisi dedicata , sebbene la distanza dall'uscita sia ancora lunga, essendo questa prevista solo per il 2025. "Grand Theft Auto 6 prosegue i nostri sforzi nello spingere i limiti di quello che è possibile nelle esperienze di gioco open world ad alta immersione e legate alla storia", ha dichiarato Sam Houser , co-fondatore di Rockstar Games.

A breve distanza dal lancio del primo trailer di presentazione, Sam Houser di Rockstar Games ha pubblicato una dichiarazione legata a GTA 6 , sostenendo che si tratta di "una nuova visione" per Rockstar Games, destinata a spostare i limiti di ciò che è possibile fare nei giochi open world.

Una "nuova visione" dell'open world

Scene di vita da Vice City

La "nuova visione" sembra soprattutto legata al progresso tecnologico applicato, considerando che la base sembra basarsi fortemente su quanto è stato fatto nei capitoli precedenti di Grand Theft Auto, ma attendiamo di saperne di più al riguardo.

Per il momento, il trailer di presentazione ha raggiunto già 50 milioni di visualizzazioni in poche ore, tanto per dare un'idea della portata di evento che ha questa presentazione, cosa piuttosto logica visto che Grand Theft Auto V continua ad essere uno dei giochi più venduti e popolari della storia.

Per quanto riguarda il fatto di "spingere i limiti di ciò che è possibile", è in effetti quello che ci aspettiamo da GTA 6, considerando anche il budget su cui Rockstar Games può contare nello sviluppo, che dovrebbe portare davvero a una nuova generazione per i giochi open world.