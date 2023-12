GTA 6: il primo trailer ha già superato i 40 milioni di visualizzazioni su YouTube

Il primo trailer di GTA 6 è stato pubblicato da poche ore, ma ha già superato i 40 milioni di visualizzazioni . In realtà al momento di scrivere questa notizia siamo oltre i 42 milioni, con il contatore che cresce a vista d'occhio. Quindi immaginiamo che in giornata farà dei numeri ben più grossi.

Considerate che stiamo parlando solo del trailer pubblicato sul canale ufficiale di Rockstar Games. Se sommassimo allo stesso tutte le visualizzazioni di chi lo ha ripubblicato, la cifra salirebbe inevitabilmente.

Come saprete, Rockstar Games è stata costretta a pubblicare il trailer in seguito al leak dello stesso. Per adesso le dinamiche di come qualcuno sia riuscito a scovarlo non sono chiare. Si parla che lo stesso fosse già stato caricato su YouTube in attesa di pubblicazione e che qualcuno lo abbia intercettato. Probabilmente qualche link condiviso internamente ha portato alla scoperta del video.

Fatto stà che, per non perdere visualizzazioni, il lancio del trailer è stato anticipato di qualche ora. Originariamente sarebbe dovuto uscire oggi pomeriggio alle 15:00.

Comunque sia, GTA 6 è attualmente annunciato per PS5 e Xbox Series X/S. Uscirà nel 2025, in data ancora da destinarsi.