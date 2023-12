GTA 6: una ricca galleria di immagini per il gioco di Rockstar Games

Come saprete, Rockstar Games è stata costretta a pubblicare in anticipo il primo trailer di GTA 6 a causa di un leak. Vediamo quindi una galleria di immagini tratte dal filmato stesso, che consentono di ammirare al meglio i dettagli del gioco.

La galleria

Come potete vedere, GTA 6 si presenta come il titolo graficamente più avanzato che sia mai arrivato sul mercato. Il livello di dettaglio è davvero fenomenale, così come lo è quello del traffico e della vita di Vice City, la città in cui sarà ambientato. In alcune immagini possiamo inoltre vedere i due protagonisti: una coppia di criminali di cui vivremo l'epopea nella campagna single player.

Va detto che molti dettagli del gioco erano noti da tempo, confermati dal furto di dati avvenuto circa due anni fa. Quindi il fatto che fosse ambientato a Vice City era conosciuto, così come era stato svelato che ci sarebbero stati due protagonisti. La build del leak però non mostrava quello che sarà il livello grafico finale del gioco quando uscirà nel 2025 su Xbox Series X/S e PS5, le uniche due versioni annunciate fino a questo momento.

Probabilmente lo vedremo anche su PC, ma almeno un anno dopo le altre versioni, come da tradizione di Rockstar Games.