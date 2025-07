Travis Scott sarà in GTA 6? Un dettaglio del suo ultimo video lo suggerirebbe

Il nuovo video musicale di Travis Scott per "2000 Excursion" ha fatto molto discutere dopo che i fan hanno notato quello che sembra essere un riferimento a GTA 6 . In realtà lo è sicuramente, ma i dubbi sono sul come interpretarlo, data la vaghezza.

Scott o non Scott?

Altra ipotesi è quella della presenza di Scott nella radio di GTA 6, magari con una canzone, o forse come ospite. Altri scherzano sul fatto che la parte "VI6" della targa indichi che Travis Scott sia già entusiasta per GTA 12.

Travis Scott non è estraneo al mondo dei videogiochi. Nel 2020 ha fatto dei numeri enormi con un concerto dentro Fortnite. Seppure non c'è nessuna conferma in merito, non sarebbe poi una scelta così strana averlo nel gioco, considerando la sua fama e il suo background.

Naturalmente è giusto dire che siamo ancora a livello di speculazioni pure. Rockstar Games ne sarà contenta, perché è tutto marketing gratuito, alimentato dalla passione dei fan e dal tempo libero. Del resto come fermare le teorie dei fan sul gioco? Ce ne sono per praticamente ogni aspetto, anche per GTA 7, quindi questa è solo una tra le tante. Lo stesso Scott, in ogni caso, avrà i suoi vantaggi a essere associato al gioco, considerando che è il più atteso di tutti i tempi (in questo caso non è un'esagerazione affermarlo).