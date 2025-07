Il nuovo trailer di Ys X: Proud Nordics fa una panoramica sulle novità del gioco

Falcom ha pubblicato un nuovo, lungo trailer di Ys X: Proud Nordics , che fa una panoramica sulle novità presenti nel gioco. Come saprete, si tratta di una versione migliorata e ampliata di Ys X: Nordics, prevista per Nintendo Switch 2 il 31 luglio in Giappone, e per Nintendo Switch 2 e PC via Steam il 21 agosto in Asia. Non è ancora chiaro quando uscirà un'edizione occidentale, anche se quella asiatica dovrebbe offrire anche la lingua inglese. Sicuramente seguirà di qualche mese, come già successo con i precedenti capitoli della serie.

Il trailer

Dopo l'introduzione, il trailer mostra una serie di personaggi e scene di dialogo che introducono alla storia.

Vediamo il protagonista, Adol Christin, con i suoi caratteristici capelli rossi, entusiasta all'idea di esplorare via mare. Viene introdotta anche una guerriera bionda con un elmo alato, che con fare spavaldo si offre di mostrargli cosa sia un vero pirata.

Ci sono poi varie sequenze di gameplay che evidenziano le caratteristiche del gioco, come l'esplorazione via nave, che consentirà ai giocatori di navigare in mare aperto, raggiungendo diverse isole e affrontando battaglie navali contro altre imbarcazioni; o come il combattimento action, veloce e dinamico, tipico della serie Ys. I giocatori possono controllare i due protagonista e alternarli, sfruttando le loro abilità uniche in battaglie contro vari nemici e boss imponenti. C'è spazio anche per le abilità, per la personalizzazione, per le nuove meccaniche di movimento e per tanto altro ancora.