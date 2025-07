Rockstar Games spenderà molto meno su GTA 7 di quanto fatto con GTA 6, per un ex-sviluppatore

GTA 6 pare un gioco enorme e con una qualità grafica notevole, di conseguenza possiamo supporre che sia costato veramente molto, anche perché lo sviluppo prosegue da molti anni. Non che Rockstar Games non possa permetterselo, visto il successo del quinto capitolo, ma ovviamente spendere meno è sempre una priorità per le aziende e, secondo un noto ex-sviluppatore, GTA 7 costerà molto meno di GTA 6.

L'uso dell'IA in GTA 7

Obbe Vermeij, ex-technical leak di vari capitoli di Grand Theft Auto, ha parlato con Kiwi Talkz e ha spiegato di ritenere che "il grosso del lavoro sui videogiochi sarà rimpiazzato" tra non troppo tempo dall'uso dell'IA.

Afferma anche che la prima versione di un filmato può essere generata dall'IA, visto che a suo dire i personaggi possono essere "renderizzati dall'IA, con tanto di conversazioni". Visto che Rockstar Games - secondo Vermeij - automatizzerà una buona fetta del lavoro e che di conseguenza licenzierà tutta una serie di dipendenti, Vermeij ritiene che "GTA 7 sarà meno costoso da creare di GTA 6" ma "dovremo attendere 15 anni per scoprire se ho ragione o meno".

"Penso che non ci sarà mai un gioco più costoso di GTA 6 perché un sacco di elementi saranno creati dall'IA, non importa se lo vogliamo o meno. Quindi, penso che tutti quegli artisti che si occupano di creare gigantesche mappe ed enormi sequenze filmate saranno in parte sostituiti dall'IA nei prossimi cinque anni o giù di lì".

La speranza dell'ex-Rockstar Games è che l'arrivo dell'IA non causi enormi licenziamenti quanto più un modo per lavorare più rapidamente. Il CEO di Take-Two Strauss Zelnick in precedenza ha affermato che dal suo punto di vista l'IA non sostituirà le persone e non renderà più veloce lo sviluppo dei giochi, ma dovremo vedere se sarà affettivamente così.