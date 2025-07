Il Future Games Show torna per la Gamescom 2025 con tre appuntamenti da non perdere

Il Future Games Show tornerà a deliziarci con decine di annunci e trailer in occasione della Gamescom 2025, in programma a fine agosto. E lo farà non con uno, ma con ben tre appuntamenti.

Il Future Games Show tradizionale andrà in onda alle 20:00 italiane di mercoledì 20 agosto. Per l'occasione sono previste le classiche world premiere di titoli inediti, filmati di approfondimento e aggiornamenti su alcuni dei giochi più attesi in arrivo nei prossimi mesi.