La sequenza iniziale di World of Warcraft: Midnight verrà mostrata alla Gamescom

Geoff Keighley ha pubblicato un post per ricordare a tutti che durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025 potremo assistere alla sequenza cinematografica di apertura di World of Warcraft: Midnight.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/08/2025
Alcune creature di World of Warcraft: Midnight
Geoff Keighley ha pubblicato un post per ricordarci che la sequenza iniziale di World of Warcraft: Midnight verrà mostrata alla Gamescom, nel corso dell'Opening Night Live, che potremo seguire il prossimo 19 agosto a partire dalle 20.00.

Blizzard ha annunciato il mese scorso che avrebbe presentato l'espansione Midnight alla fiera di Colonia, con "una speciale panoramica" dedicata al pacchetto, che si pone come il nuovo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo.

Non è tutto: dopo l'Opening Night Live, verrà trasmesso un panel con l'executive producer Holly Longdale, il game director Ion Hazzikostars e il creative director Chris Metzen, che ci guideranno alla scoperta degli scenari, delle meccaniche e delle novità di World of Warcraft: Midnight.

Nel corso della presentazione troverà spazio l'inedita funzionalità degli Alloggi, che potrà anche essere provata dai visitatori della Gamescom grazie a una demo specifica disponibile sullo showfloor.

Un classico intramontabile

Alcuni giorni fa ci siamo chiesti se è arrivato il momento di tornare a giocare a World of Warcraft, proprio alla luce delle novità che stanno per coinvolgere i tantissimi appassionati dell'MMORPG di Blizzard, che sembra davvero un classico intramontabile.

Ancora pochi giorni, dunque, e avremo modo di scoprire cosa riserva il futuro ai fan di World of Warcraft: come detto, l'appuntamento è con l'Opening Night Live del 19 agosto, che potrete seguire in diretta qui su Multiplayer.it.

