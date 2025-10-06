World of Warcraft: Midnight, abbiamo provato le novità dall'Alfa

Ecco, ora che abbiamo messo le mani sull'Alfa di Midnight e abbiamo chiacchierato con gli sviluppatori di Irvine, possiamo affermare con ragionevole certezza che la nuova espansione potrebbe sconvolgere lo status quo più del previsto, non tanto nella narrativa, ma nel gameplay e nel modo in cui i giocatori potrebbero approcciarsi a un World of Warcraft molto diverso da quello a cui sono abituati.

Ogni nuova espansione è una piccola rivoluzione: ormai i giocatori di World of Warcraft accendono un cero e sperano per il meglio, sperano che le loro classi non cambino troppo o che cambino in positivo, che il gioco di Blizzard - che ormai si porta sulle spalle più di vent'anni - resti fedele a se stesso, ma si innovi o si rinnovi. Midnight, la nuova espansione in uscita il prossimo anno, è il secondo capitolo di una trilogia, la Saga dell'Anima del Mondo , e i capitoli di mezzo possono essere i più deboli oppure i più forti. Il cinema ce lo ha insegnato per anni.

Il combattimento: cambia tutto?

Tenete sempre presente che stiamo parlando di un'Alfa; questo significa che tutto può cambiare e il test serve proprio a conoscere i feedback dei giocatori. Fatta questa premessa, è innegabile che il lancio di Midnight sia troppo vicino per intervenire drasticamente sulle principali novità che Blizzard ha in serbo per i suoi giocatori, alcune delle quali sicuramente faranno discutere. Partiamo quindi dal combattimento, il cuore di World of Warcraft visto che, tutto sommato, ad Azeroth e dintorni si combatte per ogni cosa.

Blizzard sta mettendo mani alle classi in maniera abbastanza radicale anche per i suoi soliti standard, non solo per integrare meglio nel lotto la nuova specializzazione del Cacciatore di demoni (Divoratore), ma anche per bilanciare tutto intorno a una scelta molto controversa: a partire da Midnight gli add-on di terze parti come WeakAura, DBM o BigWigs non potranno più accedere a certi dati di combattimento e aiutare i giocatori con segnalini e altri riferimenti visivi o sonori. L'intenzione di Blizzard è quella di ridimensionare enormemente gli automatismi che annullano la necessità di coordinazione soprattutto nelle battaglie coi boss: per citare lo stesso creative director Ion Hazzikostas, vogliono "un gioco in cui non si debba perdere mezzora a programmare una WeakAura prima di ingaggiare il nemico".

Nonostante siano in essere diversi confronti con i programmatori di questi add-on, sembra proprio che non si tornerà indietro. Contemporaneamente, però, Blizzard lavorerà a un bilanciamento a 360° di tutto il gioco per andare incontro a questo cambio di filosofia, nell'ottica di preservare gli stessi ritmi e lo stesso volume di impegno attuale. Le boss fight, per esempio, saranno pensate per concedere ai giocatori tempi di reazione più generosi, e allo stesso modo si è messo mano a dinamiche come le interruzioni, che adesso dureranno mediamente più a lungo.

La nuova specializzazione del Cacciatore di demoni: il Divoratore

La stessa riflessione ha portato quindi a una revisione di un po' tutte le classi e specializzazioni, che guadagnano i cosiddetti talenti Apice ma ne perdono una caterva rispetto al passato: alcuni sono stati trasformati in talenti mentre molti altri sono stati eliminati del tutto insieme a certe abilità iconiche. L'intento sembra essere lo stesso: ridurre il carico sui giocatori, diminuendo i tasti da premere e semplificando le rotazioni che in certi casi si sono fatte troppo complesse o meno accessibili ai nuovi giocatori.

Il primo passo in questa direzione lo abbiamo visto con l'introduzione dell'Assistente Monotasto nell'aggiornamento 11.1.7, ma con Midnight sembra che si voglia lavorare di fino a un bilanciamento a tutto tondo su due piani - quello del giocatore e quello degli sviluppatori - che non necessariamente si intersecano sempre.

L'Arcantina è una delle nuove e stravaganti zone dell'espansione Midnight

Sono stati presi come esempio soprattutto i guaritori, un ruolo diventato davvero molto impegnativo in The War Within che spesso richiede una conoscenza precisa degli scontri e delle abilità a recupero migliori da usare preventivamente per mitigare o negare del tutto i momenti di autentico pericolo. Ciò rende l'approccio da parte dei nuovi giocatori estremamente ripido e Blizzard ha deciso di cambiare filosofia, riducendo le abilità utilizzabili - alcune sono diventate talenti esclusivi in certi rami - e rallentando il ritmo di gioco perché la scelta delle abilità da premere diventi più ragionata e reattiva.

L'idea, in generale, non sembra essere quella di voler semplificare il gameplay fino a impoverirlo, ma più che altro di smussarne quegli eccessi che nel tempo hanno finito per appesantire l'esperienza, generando la necessità di ricorrere a scorciatoie, aiuti esterni e configurazioni specifiche di interfaccia, talenti e accessori. La speranza, da parte di Blizzard, è che il gioco diventi più flessibile e creativo, che poi sembra quasi il leit motiv dell'espansione.