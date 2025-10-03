World of Warcraft: Midnight Collector's Edition è ora in prenotazione su Amazon a prezzo minimo garantito

World of Warcraft: Midnight Collector's Edition è ora in prenotazione tramite Amazon Italia. La data di uscita è il 30 giugno 2026 e il prezzo è 139,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una esclusiva Amazon, quindi non potrete trovarla da altre parti. Come sempre è una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi i giocatori possono mettere al sicuro la propria copia senza spendere un centesimo e assicurarsi che ogni sconto venga applicato in modo automatico all'ordine.
Cosa include World of Warcraft: Midnight Collector's Edition
World of Warcraft: Midnight Collector's Edition propone i seguenti contenuti digitali:
- Chiave per il download di Midnight Epic Edition che include:
- oggetti per la casa
- due animali da compagnia (Hopeflutter e Doomfeathers)
- due set trasmog per l'armatura (Lightstrider Raiment e Voidstrider Raiment)
- tre mount (Voidlight Surger, Lightwing Dragonhawk e Voidwing Dragonhawk)
- 3 giorni di accesso anticipato
- 30 giorni di gioco a World of Warcraft
- 2.000 Trader's Tender
- Potenziamento per arrivare subito al livello 80 con un personaggio
Inoltre, ci sono i seguenti bonus esclusivi per la versione fisica:
- Midnight Hardcover Art Book
- Spilla Midnight Collector
- Replica del Dark Heart