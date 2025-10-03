0

World of Warcraft: Midnight Collector's Edition è ora in prenotazione su Amazon a prezzo minimo garantito

Se non volete farvi scappare World of Warcraft: Midnight Collector's Edition, sappiate che si trova ora in prenotazione tramite Amazon Italia: vediamo il prezzo e la data di uscita.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/10/2025
World of Warcraft: Midnight Collector's Edition è ora in prenotazione tramite Amazon Italia. La data di uscita è il 30 giugno 2026 e il prezzo è 139,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una esclusiva Amazon, quindi non potrete trovarla da altre parti. Come sempre è una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi i giocatori possono mettere al sicuro la propria copia senza spendere un centesimo e assicurarsi che ogni sconto venga applicato in modo automatico all'ordine.

Cosa include World of Warcraft: Midnight Collector's Edition

World of Warcraft: Midnight Collector's Edition propone i seguenti contenuti digitali:

  • Chiave per il download di Midnight Epic Edition che include:
    • oggetti per la casa
    • due animali da compagnia (Hopeflutter e Doomfeathers)
    • due set trasmog per l'armatura (Lightstrider Raiment e Voidstrider Raiment)
    • tre mount (Voidlight Surger, Lightwing Dragonhawk e Voidwing Dragonhawk)
  • 3 giorni di accesso anticipato
  • 30 giorni di gioco a World of Warcraft
  • 2.000 Trader's Tender
  • Potenziamento per arrivare subito al livello 80 con un personaggio
I contenti di World of Warcraft: Midnight Collector's Edition
Inoltre, ci sono i seguenti bonus esclusivi per la versione fisica:

  • Midnight Hardcover Art Book
  • Spilla Midnight Collector
  • Replica del Dark Heart
