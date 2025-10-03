World of Warcraft: Midnight Collector's Edition è ora in prenotazione su Amazon a prezzo minimo garantito

World of Warcraft: Midnight Collector's Edition è ora in prenotazione tramite Amazon Italia. La data di uscita è il 30 giugno 2026 e il prezzo è 139,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una esclusiva Amazon, quindi non potrete trovarla da altre parti. Come sempre è una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi i giocatori possono mettere al sicuro la propria copia senza spendere un centesimo e assicurarsi che ogni sconto venga applicato in modo automatico all'ordine.