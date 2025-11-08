World of Warcraft Midnight aggiunge una nuova valuta che costa soldi reali o Gettoni WoW

Ora, però, Blizzard ha deciso che c'è spazio per una valuta aggiuntiva , che si somma ai costi dell'abbonamento mensile e della espansione Midnight .

La nuova valuta a pagamento di World of Warcraft

Blizzard ha svelato la valuta nota come "Hearthsteel", che può essere ottenuta pagando soldi reali oppure usando un Gettone WoW. Hearthsteel è una moneta necessaria per poter ottenere alcuni degli oggetti per la propria casa.

Il sistema di gestione della casa in WoW Midnight

Blizzard spiega che l'Hearthsteel non potrà essere usato per il Trading Post, per le cavalcature né per altri oggetti in-game: è completamente esclusivo per gli oggetti della casa. Inoltre, non significa che tutti gli oggetti richiederanno l'Hearthsteel.

Afferma che "la grande maggioranza degli oggetti per la casa sono (e continueranno a essere) ottenibili giocando. Solo una piccola frazione è disponibile all'acquisto tramite il negozio." Spiega anche che è una situazione simile a quella delle cavalcature: migliaia sono ottenibili giocando, mentre solo poche dozzine sono in vendita a pagamento.

Infine, segnaliamo che Blizzard non sta sviluppando World of Warcraft per console e chissà se lo farà mai.