ARC Raiders ha eliminato un utile bug che aiutava i giocatori

ARC Raiders ha da poco ricevuto una correzione e nello specifico ha eliminato un bug che, una volta tanto, era di grande aiuto per i giocatori, sebbene rovinasse un po' l'esperienza.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/11/2025
ARC Raiders, un po' come tutti i giochi oggigiorno, è arrivato sul mercato con la propria dose di bug e glitch. Alcuni sono fastidiosi, ma alcuni sono utili, come nel caso di un problema legato a una barricata posizionabile dal giocatore, che permetteva in pratica di far compenetrare il personaggio attraverso una porta chiusa per andare dall'altra parte.

Usiamo il passato perché il bug è stato ora risolto dal team di sviluppo, forse per il dispiacere di alcuni giocatori.

Il video del bug di ARC Raiders

Potete vedere il bug in azione nel video qui sotto, condiviso dall'utente canefis su Twitter. L'uso è alquanto semplice: si posiziona la barricata mentre ci troviamo tra la porta ed essa e appena viene creata il personaggio viene lanciato oltre la porta chiusa. Ovviamente questo rompe completamente ogni design del gioco permettendo di accedere ad aree in modo improprio.

Nel commentare la situazione, molti utenti hanno sottolineato come le barricate siano praticamente inutili se non permettono di attivare quel bug. Nel complesso, i giocatori ritengono che non ci sia necessità di una barriera mobile e che piuttosto gli slot dell'inventario siano meglio spesi per bende aggiuntive.

Vi segnaliamo infine Arc Raiders dice no alle skin assurde alla Call of Duty: lo stile del gioco non deve essere intaccato.

