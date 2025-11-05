ARC Raiders è lo sparatutto online con la media voto più alta di sempre su OpenCritic

ARC Raiders è lo sparatutto online con la media voto più alta di sempre sulla piattaforma OpenCritic, dove attualmente vanta un punteggio di 93 e punta a imporsi come uno dei titoli migliori dell'anno.
Certo, l'extraction shooter sviluppato da Embark Studios può contare su sole diciannove recensioni aggregate contro le centotrentanove che hanno composto la media voto di Battlefield 6, pari a un meno brillante 84.
Una situazione inevitabile quando si parla di esperienze che vanno valutate a server aperti, e che vedono le recensionie delle varie testate internazionali arrivare alla spicciolata nei giorni che fanno seguito al lancio ufficiale, avvenuto in questo caso il 30 ottobre.
Si tratta in ogni caso di un riconoscimento importante, specie considerando il profilo di una produzione inevitabilmente meno ricca sotto il profilo del budget e, soprattutto, di una proprietà intellettuale al suo debutto assoluto contro franchise storici e consolidati.
E ora tocca a Call of Duty
Ieri abbiamo assistito al trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops 7 con le feature su PC, che arriva quando mancano ormai pochi giorni all'uscita del nuovo capitolo della serie Activision, disponibile su PC, PlayStation e Xbox a partire dal 14 novembre.
Vedremo se il cast stellare della campagna e la grande solidità del comparto multiplayer garantiranno anche quest'anno il primato alla celebre saga o se ci saranno delle sorprese.