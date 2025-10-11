Call of Duty: Black Ops 7, uno sguardo al cast: da Milo Ventimiglia a Michael Rooker

Il cast di Call of Duty: Black Ops 7 è probabilmente il più ampio, variegato e prestigioso che la serie Activision abbia mai potuto vantare. Se infatti alcuni episodi del recente passato hanno visto la presenza di singoli interpreti di particolare rilievo, vedi Kevin Spacey in Advanced Warfare o Kit Harington in Infinite Warfare, la sensazione è che con questo capitolo sia stato compiuto un sostanziale passo in avanti.

In effetti ha perfettamente senso: si è sempre parlato di "campagna cinematografica" per descrivere il comparto single player di Call of Duty, ponendo l'accento sulla narrazione avvincente e spettacolare che caratterizza questa porzione essenziale dell'esperienza; e così, per Black Ops 7 i produttori hanno pensato bene di donare a tutti i protagonisti della storia il volto di attori piuttosto conosciuti.