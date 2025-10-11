Call of Duty: Black Ops 7, uno sguardo al cast: da Milo Ventimiglia a Michael Rooker

Il cast di Call of Duty: Black Ops 7 è probabilmente il più ampio, variegato e prestigioso che la serie Activision abbia mai potuto vantare. Se infatti alcuni episodi del recente passato hanno visto la presenza di singoli interpreti di particolare rilievo, vedi Kevin Spacey in Advanced Warfare o Kit Harington in Infinite Warfare, la sensazione è che con questo capitolo sia stato compiuto un sostanziale passo in avanti.
In effetti ha perfettamente senso: si è sempre parlato di "campagna cinematografica" per descrivere il comparto single player di Call of Duty, ponendo l'accento sulla narrazione avvincente e spettacolare che caratterizza questa porzione essenziale dell'esperienza; e così, per Black Ops 7 i produttori hanno pensato bene di donare a tutti i protagonisti della storia il volto di attori piuttosto conosciuti.
Milo Ventimiglia - David "Section" Mason
Classe 1977, Milo Ventimiglia è un attore statunitense che ha costruito una carriera discretamente solida, dividendosi fra televisione e cinema. La sua notorietà è cresciuta grazie a ruoli iconici come Jess Mariano in Gilmore Girls e, soprattutto, Peter Petrelli nella serie Heroes; ma la parte più significativa e matura è sicuramente quella di Jack Pearson nella serie televisiva This Is Us, che gli è valsa diverse nomination agli Emmy.
In Call of Duty: Black Ops 7, Ventimiglia interpreta il personaggio di David "Section" Mason, già protagonista di Black Ops 2 (in quel caso con un volto differente) e qui di ritorno per cimentarsi con una missione particolarmente complessa: guidare una squadra di soldati JSOC e affrontare la minaccia ibrida rappresentata dalla Gilda e da chi si muove nella sua ombra.
Michael Rooker - Mike Harper
Quello di Michael Rooker è con ogni probabilità il volto più noto del cast di Black Ops 7: nato nel 1955 a Jasper, in Alabama, l'attore è diventato particolarmente popolare prima grazie al ruolo di Merle Dixon nella serie televisiva The Walking Dead, poi in quello di Yondu nei primi due capitoli dei Guardiani della Galassia, sotto la direzione di James Gunn che poi l'ha voluto anche in The Suicide Squad - Missione Suicida.
Rooker non è alla prima esperienza con i videogiochi, avendo prestato la voce a numerosi personaggi nel corso degli anni ed essendo comparso nello sfortunato Crime Boss: Rockay City. A differenza di Milo Ventimiglia, ha già avuto modo di interpretare Mike Harper in Call of Duty: Black Ops 2, dunque questa per lui è un'importante riconferma.
Frankie Adams - Leilani "50/50" Tupuola
I fan della serie televisiva The Expanse conoscono bene Frankie Adams, che nello show basato sui romanzi di Daniel Abraham e Ty Franck veste i panni della dirussima Bobbie Draper, esperta marine marziana specializzata nell'uso di armature da guerra che diventa una presenza fissa nello show a partire dalla seconda stagione.
Il suo personaggio in Call of Duty: Black Ops 7 è Leilani "50/50" Tupuola e sembra una tipa decisamente tosta: dopo aver perso un braccio e una gamba a causa di una malattia degenerativa, la combattente del JSOC si è fatta impiantare degli arti meccanici che la rendono ancora più pericolosa in battaglia, in combinazione con la personalità imprevedibile che le è valsa il suo peculiare soprannome.
John Eric Bentley - Eric Samuels
Nato a Chicago nel 1969, John Eric Bentley è un attore e doppiatore divenuto celebre per aver prestato la propria voce a Barret in Final Fantasy VII Remake e a diversi altri personaggi all'interno di serie animate e videogiochi, come ad esempio Nick Fury. Tra i professionisti più rispettati del settore, Bentley donerà senz'altro spessore e carisma alla figura di Eric Samuels.
Introdotto originariamente nella campagna di Black Ops 2, dove si occupava di proteggere il presidente dall'attacco dei droni lanciati da Raul Menendez, Samuels ha esordito come agente dei Servizi Segreti ma in Black Ops 7 lo ritroveremo in qualità di personaggio giocabile e membro attivo del team JSOC guidato da David Mason.
Y'lan Noel - Troy Marshall
Nominato ai BAFTA per la sua interpretazione di Troy Marshall in Call of Duty: Black Ops 6, Y'lan Noel è un attore americano noto in particolare per il ruolo di Daniel King nella serie televisiva Insecure, prodotta da HBO. Classe 1988, Noel tornerà a vestire i panni del suo personaggio in Black Ops 7, ma in una versione decisamente più matura.
Dopo aver fatto parte della squadra di Frank Woods negli anni '80, operando come agente della CIA e combattendo in seguito per smantellare l'organizzazione conosciuta come "Pantheon", Marshall ha infatti assunto un incarico da ufficiale di comando per le Operazioni Speciali, venendo nominato colonnello nel 2028 e fungendo da mentore per David Mason.
Kiernan Shipka - Emma Kagan
Se avete visto il remake de Le Terrificanti Avventure di Sabrina su Netflix, sapete perfettamente chi è Kiernan Shipka, la giovane attrice americana che già da bambina ha saputo distinguersi per la sua interpretazione di Sally Draper nella brillante serie televisiva Mad Men, ricevendo insieme al cast alcuni importanti riconoscimenti.
In Call of Duty: Black Ops 7, Shipka interpreta il ruolo di Emma Kagan, una ragazza prodigio che ha studiato al MIT specializzandosi in scienze computazionali, economia e robotica, per poi sviluppare progetti relativi a robot e droni da guerra che l'hanno portata a diventare CEO della Gilda. Si tratta dunque di uno dei principali antagonisti nella campagna del nuovo capitolo.