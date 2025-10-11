Clair Obscur: Expedition 33 non punta al GOTY, il director tifa piuttosto per Megabonk

"Per la nostra filosofia abbiamo già ottenuto molto più di quanto volevamo ottenere. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi bellissimi da giocatori di tutto il mondo che ci hanno detto che il gioco ha cambiato le loro vite e li ha aiutati a superare momenti difficili. C'è così tanto amore e noi, in cambio, siamo davvero grati", ha spiegato.

"Vincere premi per il gioco dell'anno non è qualcosa a cui miriamo davvero", ha spiegato il director, spiegando più precisamente che tale evento "dovrebbe essere solo una conseguenza del fatto di aver realizzato un buon gioco, non proprio l'obiettivo", ha detto Broche.

In un'intervista pubblicata da PCGamesN, il director di Sandfall Interactive, Guillaume Broche, ha riferito che il team non punta necessariamente a vincere GOTY e riconoscimenti del genere con Clair Obscur: Expedition 33 , essendo il team già estremamente soddisfatto di quanto raggiunto finora, che è oltre le aspettative, sostenendo peraltro di tifare per Megabonk .

Non c'è bisogno di ottenere titoli come GOTY

In sostanza, Sandfall Interactive sostiene di essere a posto così, con il successo di Clair Obscur: Expedition 33 che è andato già ben oltre le aspettative del team, a prescindere dall'eventuale raggiungimento di premi ufficiali come Game of the Year.

"Il motivo per cui creiamo giochi, almeno dal mio punto di vista, è quello di suscitare una vera e propria risonanza emotiva nelle persone", ha dichiarato Broche, "Clair Obscur: Expedition 33 è già un successo perché abbiamo raggiunto questo obiettivo, quindi il premio sarebbe solo un piccolo bonus".

Inoltre, il director di Sandfall ha riferito che quest'anno ci sono così tanti giochi validi che rendono la competizione veramente difficile, dunque il fatto di non ottenere dei premi sarebbe comprensibile.

A questo proposito, Broche ha anche espresso la sua preferenza, che può risultare sorprendente: in mezzo alla marea di giochi di altissimo profilo usciti quest'anno, il director di Clair Obscur: Expedition 33 ha affermato di tifare per Megabonk, il bizzarro roguelike che sembra Vampire Survivors in 3D e che è diventato la sua grande passione.

"In termini di scelte personali, non so se sia un'opzione seria, ma sto passando veramente troppo tempo su Megabonk in questo momento", ha detto Broche ridendo. "È diventato la mia vita. Aiutatemi!"

Nel frattempo, il team ha annunciato che Clair Obscur: Expedition 33 riceverà un grosso aggiornamento gratuito con tante novità, celebrando il superamento dei 5 milioni di copie vendute.