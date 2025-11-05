Assassin's Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch è in sconto al 77%

Su Instant Gaming è disponibile Assassin's Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch a 11,41 € invece di 50 €, per uno sconto del 77%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 13,92 €, quindi una piccola differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del gioco da riscattare su Nintendo eShop . Basterà inserire la key che riceverete dopo aver completato l'acquisto. Vediamo ulteriori dettagli legati a questa raccolta, quali giochi include e ulteriori informazioni utili.

Contenuti di Assassin's Creed: The Ezio Collection

Questa collezione, pubblicata nel 2022, include alcuni dei titoli più iconici della serie, tra cui:

Assassin's Creed 2

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Revelations

Inoltre, sono inclusi tutti i DLC con grafica migliorata, insieme ad Assassin's Creed Lineage e Assassin's Creed Embers. Si tratta quindi di una raccolta composta dalle versioni rimasterizzate dei tre videogiochi principali. Preparatevi a vestire nuovamente i panni di Ezio Auditore, apprendete le tecniche degli Assassini e arrivate ai vertici della Confraternita. Insomma, se non avete ancora recuperato questi titoli della serie, è l'occasione perfetta per farlo!

Oltretutto, essendo disponibili per Nintendo Switch, potrete giocare comodamente ovunque vogliate. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.