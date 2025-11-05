Assassin's Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch è in sconto al 77%

Su Instant Gaming è disponibile Assassin's Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch a 11,41 € invece di 50 €, per uno sconto del 77%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 13,92 €, quindi una piccola differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del gioco da riscattare su Nintendo eShop. Basterà inserire la key che riceverete dopo aver completato l'acquisto. Vediamo ulteriori dettagli legati a questa raccolta, quali giochi include e ulteriori informazioni utili.
Contenuti di Assassin's Creed: The Ezio Collection
Questa collezione, pubblicata nel 2022, include alcuni dei titoli più iconici della serie, tra cui:
- Assassin's Creed 2
- Assassin's Creed Brotherhood
- Assassin's Creed Revelations
Inoltre, sono inclusi tutti i DLC con grafica migliorata, insieme ad Assassin's Creed Lineage e Assassin's Creed Embers. Si tratta quindi di una raccolta composta dalle versioni rimasterizzate dei tre videogiochi principali. Preparatevi a vestire nuovamente i panni di Ezio Auditore, apprendete le tecniche degli Assassini e arrivate ai vertici della Confraternita. Insomma, se non avete ancora recuperato questi titoli della serie, è l'occasione perfetta per farlo!
Oltretutto, essendo disponibili per Nintendo Switch, potrete giocare comodamente ovunque vogliate. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.