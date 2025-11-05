Inizia una nuova era in casa realme: arriva UI 7.0 e ricorda moltissimo Liquid Glass di Apple

Realme ha ufficialmente presentato Realme UI 7.0, la nuova versione della sua interfaccia utente basata su Android 16, che punta a ridefinire l'esperienza d'uso con un design rinnovato, maggiore fluidità e una profonda integrazione dell'intelligenza artificiale. Il debutto avverrà nel novembre 2025, con il rollout iniziale sui modelli di punta del brand, a partire dal Realme GT 8 Pro.
Il nuovo linguaggio visivo, chiamato Light Glass Design, si ispira al minimalismo di Apple ma introduce un tocco distintivo firmato Realme. Le superfici trasparenti e tridimensionali rendono l'interfaccia più leggera e raffinata, mentre le Ice Cube Icons sostituiscono lo stile piatto con un effetto più realistico e brillante
Cosa cambia sul piano tecnico e quali sono le nuove funzioni IA di realme UI 7.0
Sul piano tecnico, Realme UI 7.0 introduce il Flux Engine, che garantisce un incremento del 15% nella reattività e del 22% nelle prestazioni quotidiane, oltre a uno scorrimento delle app più fluido del 29%. Il multitasking diventa più intuitivo grazie alla barra laterale intelligente, che consente di aprire app in finestre fluttuanti. L'intelligenza artificiale è protagonista dell'esperienza.
Tra le nuove funzioni troviamo AI Notify Brief, che genera riepiloghi automatici di notifiche e appuntamenti, AI Framing Master, che suggerisce inquadrature fotografiche, e AI Gaming Coach, capace di ottimizzare le prestazioni di gioco e il consumo energetico. Sul fronte estetico, Flux Theme 2.0 amplia le opzioni di personalizzazione: nuovi stili di blocco schermo, sfondi dinamici gestiti dall'AI, e un Always-On Display panoramico.
Rollout, disponibilità e compatibilità di Realme UI 7.0
Il rollout partirà a novembre 2025, di seguito la lista dei modelli con relativa compatibilità e periodo di rilascio:
- FASE Q4 (Novembre e Dicembre 2025)
- Serie GT 7: GT 7 Pro, GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T
- Serie GT 6: GT 6T, GT 6
- Serie P: P4 Pro, P4 5G, P3 Ultra 5G, P3 Pro 5G, P3 5G, P3x 5G, P3 Lite 5G, P2 Pro 5G, P1 Pro 5G
- Serie 15: 15 Pro 5G, 15 5G
- Serie 14: 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14T 5G, 14x 5G
- Serie 13: 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G
- Serie 12: 12 Pro+ 5G, 12 Pro 5G, 12 5G, 12x 5G
- Serie NARZO 80: NARZO 80 Pro 5G, NARZO 80x 5G, NARZO 80 Lite 5G
- Serie C e N: C75 5G, C73 5G, C65 5G, C63 5G, N65 5G
- Fase Q1 2026 (Gennaio, Febbraio, Marzo 2026)
- Serie P1 5G
- Serie 15T 5G e 15x 5G
- Serie 13+ 5G
- Serie 12+ 5G
- Serie NARZO 70: Turbo, Pro e standard