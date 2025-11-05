0

Inizia una nuova era in casa realme: arriva UI 7.0 e ricorda moltissimo Liquid Glass di Apple

Realme UI 7.0, basata su Android 16, introduce il nuovo design "Light Glass", il motore Flux Engine e funzioni AI avanzate come AI Notify Brief e AI Gaming Coach.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/11/2025
Realme

Realme ha ufficialmente presentato Realme UI 7.0, la nuova versione della sua interfaccia utente basata su Android 16, che punta a ridefinire l'esperienza d'uso con un design rinnovato, maggiore fluidità e una profonda integrazione dell'intelligenza artificiale. Il debutto avverrà nel novembre 2025, con il rollout iniziale sui modelli di punta del brand, a partire dal Realme GT 8 Pro.

Il nuovo linguaggio visivo, chiamato Light Glass Design, si ispira al minimalismo di Apple ma introduce un tocco distintivo firmato Realme. Le superfici trasparenti e tridimensionali rendono l'interfaccia più leggera e raffinata, mentre le Ice Cube Icons sostituiscono lo stile piatto con un effetto più realistico e brillante

Cosa cambia sul piano tecnico e quali sono le nuove funzioni IA di realme UI 7.0

Sul piano tecnico, Realme UI 7.0 introduce il Flux Engine, che garantisce un incremento del 15% nella reattività e del 22% nelle prestazioni quotidiane, oltre a uno scorrimento delle app più fluido del 29%. Il multitasking diventa più intuitivo grazie alla barra laterale intelligente, che consente di aprire app in finestre fluttuanti. L'intelligenza artificiale è protagonista dell'esperienza.

realme presenta il primo smartphone ufficiale di Game of Thrones realme presenta il primo smartphone ufficiale di Game of Thrones

Tra le nuove funzioni troviamo AI Notify Brief, che genera riepiloghi automatici di notifiche e appuntamenti, AI Framing Master, che suggerisce inquadrature fotografiche, e AI Gaming Coach, capace di ottimizzare le prestazioni di gioco e il consumo energetico. Sul fronte estetico, Flux Theme 2.0 amplia le opzioni di personalizzazione: nuovi stili di blocco schermo, sfondi dinamici gestiti dall'AI, e un Always-On Display panoramico.

Rollout, disponibilità e compatibilità di Realme UI 7.0

Il rollout partirà a novembre 2025, di seguito la lista dei modelli con relativa compatibilità e periodo di rilascio:

  • FASE Q4 (Novembre e Dicembre 2025)
  • Serie GT 7: GT 7 Pro, GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T
  • Serie GT 6: GT 6T, GT 6
  • Serie P: P4 Pro, P4 5G, P3 Ultra 5G, P3 Pro 5G, P3 5G, P3x 5G, P3 Lite 5G, P2 Pro 5G, P1 Pro 5G
  • Serie 15: 15 Pro 5G, 15 5G
  • Serie 14: 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14T 5G, 14x 5G
  • Serie 13: 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G
  • Serie 12: 12 Pro+ 5G, 12 Pro 5G, 12 5G, 12x 5G
  • Serie NARZO 80: NARZO 80 Pro 5G, NARZO 80x 5G, NARZO 80 Lite 5G
  • Serie C e N: C75 5G, C73 5G, C65 5G, C63 5G, N65 5G
realme UI 7.0
realme UI 7.0
  • Fase Q1 2026 (Gennaio, Febbraio, Marzo 2026)
  • Serie P1 5G
  • Serie 15T 5G e 15x 5G
  • Serie 13+ 5G
  • Serie 12+ 5G
  • Serie NARZO 70: Turbo, Pro e standard
