Inizia una nuova era in casa realme: arriva UI 7.0 e ricorda moltissimo Liquid Glass di Apple

Il nuovo linguaggio visivo, chiamato Light Glass Design , si ispira al minimalismo di Apple ma introduce un tocco distintivo firmato Realme . Le superfici trasparenti e tridimensionali rendono l'interfaccia più leggera e raffinata, mentre le Ice Cube Icons sostituiscono lo stile piatto con un effetto più realistico e brillante

Realme ha ufficialmente presentato Realme UI 7.0 , la nuova versione della sua interfaccia utente basata su Android 16, che punta a ridefinire l'esperienza d'uso con un design rinnovato, maggiore fluidità e una profonda integrazione dell'intelligenza artificiale. Il debutto avverrà nel novembre 2025 , con il rollout iniziale sui modelli di punta del brand, a partire dal Realme GT 8 Pro .

Cosa cambia sul piano tecnico e quali sono le nuove funzioni IA di realme UI 7.0

Sul piano tecnico, Realme UI 7.0 introduce il Flux Engine, che garantisce un incremento del 15% nella reattività e del 22% nelle prestazioni quotidiane, oltre a uno scorrimento delle app più fluido del 29%. Il multitasking diventa più intuitivo grazie alla barra laterale intelligente, che consente di aprire app in finestre fluttuanti. L'intelligenza artificiale è protagonista dell'esperienza.

Tra le nuove funzioni troviamo AI Notify Brief, che genera riepiloghi automatici di notifiche e appuntamenti, AI Framing Master, che suggerisce inquadrature fotografiche, e AI Gaming Coach, capace di ottimizzare le prestazioni di gioco e il consumo energetico. Sul fronte estetico, Flux Theme 2.0 amplia le opzioni di personalizzazione: nuovi stili di blocco schermo, sfondi dinamici gestiti dall'AI, e un Always-On Display panoramico.