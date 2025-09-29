realme presenta il primo smartphone ufficiale di Game of Thrones ed è uno spettacolo per gli occhi

Il progetto nasce dal concept "Make it Real" e dal messaggio di campagna "Own Your Real Power": un invito rivolto soprattutto ai più giovani a vivere con autenticità, coraggio e autodeterminazione.

realme, tra i brand di smartphone in più rapida crescita a livello globale, annuncia con orgoglio il lancio del suo primo dispositivo in edizione limitata dedicato a Game of Thrones , frutto di una collaborazione esclusiva con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products . Si tratta di un crossover epico che unisce tecnologia e narrazione, pensato per una generazione che ama esprimere sé stessa attraverso design, creatività e intrattenimento.

realme smartphone Game of Thrones: la dichiarazione del vicepresidente dell'azienda

Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme ha dichiarato: "Questa collaborazione dimostra l'impegno di realme nell'innovazione con un approccio divertente e orientato ai giovani. Non vogliamo soltanto offrire un prodotto, ma un simbolo di creatività e audacia capace di lasciare il segno." Il design della realme Game of Thrones Limited Edition celebra la potenza e la maestosità di Westeros.

Il mix di nero e oro richiama l'eleganza medievale, mentre le incisioni laser a forma di drago simboleggiano forza e tradizione. Il cuore del progetto è rappresentato da un innovativo effetto cromatico termosensibile: un materiale che muta dal nero al rosso con il calore, evocando la rinascita di Daenerys Targaryen dalle fiamme. Non solo un elemento estetico, ma un richiamo simbolico alla resilienza e alla trasformazione.