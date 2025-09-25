realme G8 Pro arriverà in Italia entro la fine dell'anno: il chip sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5

Con il GT 8 Pro, realme punta a consolidare la propria presenza nel segmento high-end, proponendo un dispositivo che promette non solo prestazioni da record, ma anche un'esperienza d'uso completa e bilanciata tra velocità, multitasking e intrattenimento .

realme G8 Pro: prestazioni da record

Il cuore pulsante di questo smartphone, come detto in apertura, è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, costruito sul processo produttivo a 3 nm di TSMC N3p, garanzia di grande efficienza energetica. L'architettura octa-core 2+6 consente di raggiungere una frequenza di clock fino a 4,61 GHz, stabilendo un nuovo primato tra i processori mobile disponibili sul mercato.

Non sorprende, quindi, che il realme GT 8 Pro abbia registrato un punteggio Antutu superiore ai 4 milioni, risultato che testimonia la straordinaria potenza del dispositivo. Ma non è solo questione di numeri: il GT 8 Pro è stato progettato per offrire un'esperienza di gaming di nuova generazione. Grazie al chip AI Hyper Vision+ e alla tecnologia proprietaria realme GT BOOST 3.0 lo smartphone è in grado di gestire scenari di gioco estremamente impegnativi.