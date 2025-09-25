realme G8 Pro arriverà in Italia entro la fine dell'anno: il chip sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5

realme annuncia l'arrivo in Italia del nuovo realme GT 8 Pro, previsto entro la fine del 2025. Si tratta di uno dei primi flagship destinati al mercato italiano a integrare il potentissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, la nuova piattaforma mobile di Qualcomm che ridefinisce i parametri di potenza ed efficienza per gli smartphone di fascia premium.
Con il GT 8 Pro, realme punta a consolidare la propria presenza nel segmento high-end, proponendo un dispositivo che promette non solo prestazioni da record, ma anche un'esperienza d'uso completa e bilanciata tra velocità, multitasking e intrattenimento.
realme G8 Pro: prestazioni da record
Il cuore pulsante di questo smartphone, come detto in apertura, è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, costruito sul processo produttivo a 3 nm di TSMC N3p, garanzia di grande efficienza energetica. L'architettura octa-core 2+6 consente di raggiungere una frequenza di clock fino a 4,61 GHz, stabilendo un nuovo primato tra i processori mobile disponibili sul mercato.
Non sorprende, quindi, che il realme GT 8 Pro abbia registrato un punteggio Antutu superiore ai 4 milioni, risultato che testimonia la straordinaria potenza del dispositivo. Ma non è solo questione di numeri: il GT 8 Pro è stato progettato per offrire un'esperienza di gaming di nuova generazione. Grazie al chip AI Hyper Vision+ e alla tecnologia proprietaria realme GT BOOST 3.0 lo smartphone è in grado di gestire scenari di gioco estremamente impegnativi.
realme G8 Pro: potenza ed efficienza
Oltre alle performance pure, realme ha voluto offrire un dispositivo che unisce potenza ed efficienza, senza compromessi sull'autonomia e sulla fluidità del multitasking. In questo senso, il GT 8 Pro rappresenta una sintesi ideale tra hardware all'avanguardia e software intelligente, pronto a soddisfare utenti esigenti, gamer e professionisti.
Con il debutto del realme GT 8 Pro in Italia entro la fine del 2025, il brand si prepara a sorprendere ancora una volta il mercato e a rafforzare la propria posizione nel panorama degli smartphone flagship. Un modello che promette di ridefinire i parametri di riferimento della categoria.