0

Dopo 35 anni, l'unico gioco ufficiale di City Hunter sta per essere ripubblicato sui sistemi moderni

City Hunter non ha avuto grossa fortuna in ambito videoludico, ma l'unico gioco ufficiale, sta per essere ripubblicato sui sistemi moderni dopo 35 anni.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/09/2025
Ryo Saeba in City Hunter

Il Tokyo Game Show 2025 sta offrendo molte sorprese agli appassionati di retrogaming, visto che gli annunci dedicati a questo segmento di mercato sono stati diversi. Ad esempio la rinata Sunsoft ha annunciato che ripubblicherà City Hunter su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC.

City Hunter fu l'unico videogioco ufficiale tratto dal manga omonimo di Tsukasa Hojo, serializzato su Weekly Shōnen Jump dal 1985 al 1991. Parliamo di un action a scorrimento laterale uscito originariamente nel 1990 e disponibile solo su PC Engine in Giappone.

Il ritorno di Ryo Saeba

Il gioco seguiva le vicende dello sweeper Ryo Saeba, il protagonista della serie, nella sua lotta contro i criminali.

Non fu mai tradotto in inglese o in qualsiasi altra lingua, ma in questo caso Sunsoft ha deciso per una distribuzione internazionale, quindi con supporto multilingua.

City Hunter, la recensione del film Netflix ispirato al manga di Tsukasa Hojo City Hunter, la recensione del film Netflix ispirato al manga di Tsukasa Hojo

Le lingue incluse saranno: inglese, francese (con una versione "Nicky Larson" basata sulla localizzazione francese del personaggio), tedesco, italiano, spagnolo, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato.

Il gioco uscirà il 26 febbraio 2026 in tutto il mondo e riceverà anche delle edizioni fisiche per PlayStation 5 e Nintendo Switch in Europa, che arriveranno il 26 marzo 2026. Nel negozio online di Red Art Games sono già elencate tre edizioni: una standard (€39,99), una deluxe (€39,99) e una collector's edition (€69,99), per entrambe le console. L'edizione deluxe sarà limitata a sole 500 copie per piattaforma. I preordini saranno aperti domani, 26 settembre.

#Retrogaming #Anime
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dopo 35 anni, l'unico gioco ufficiale di City Hunter sta per essere ripubblicato sui sistemi moderni