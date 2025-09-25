Dopo 35 anni, l'unico gioco ufficiale di City Hunter sta per essere ripubblicato sui sistemi moderni

City Hunter fu l'unico videogioco ufficiale tratto dal manga omonimo di Tsukasa Hojo , serializzato su Weekly Shōnen Jump dal 1985 al 1991. Parliamo di un action a scorrimento laterale uscito originariamente nel 1990 e disponibile solo su PC Engine in Giappone.

Il Tokyo Game Show 2025 sta offrendo molte sorprese agli appassionati di retrogaming, visto che gli annunci dedicati a questo segmento di mercato sono stati diversi. Ad esempio la rinata Sunsoft ha annunciato che ripubblicherà City Hunter su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC.

Il ritorno di Ryo Saeba

Il gioco seguiva le vicende dello sweeper Ryo Saeba, il protagonista della serie, nella sua lotta contro i criminali.

Non fu mai tradotto in inglese o in qualsiasi altra lingua, ma in questo caso Sunsoft ha deciso per una distribuzione internazionale, quindi con supporto multilingua.

Le lingue incluse saranno: inglese, francese (con una versione "Nicky Larson" basata sulla localizzazione francese del personaggio), tedesco, italiano, spagnolo, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato.

Il gioco uscirà il 26 febbraio 2026 in tutto il mondo e riceverà anche delle edizioni fisiche per PlayStation 5 e Nintendo Switch in Europa, che arriveranno il 26 marzo 2026. Nel negozio online di Red Art Games sono già elencate tre edizioni: una standard (€39,99), una deluxe (€39,99) e una collector's edition (€69,99), per entrambe le console. L'edizione deluxe sarà limitata a sole 500 copie per piattaforma. I preordini saranno aperti domani, 26 settembre.