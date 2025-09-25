1

Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile anche su GOG, in versione DRM-free

Sandfall Interactive ha lanciato Clair Obscur: Expedition 33 anche su GOG, dove è possibile acquistarlo in versione DRM-free.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/09/2025
Uno dei personaggi di Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Se avreste tanto voluto giocare a Clair Obscur: Expedition 33, ma siete allergici ai DRM, sarete felici di sapere che Sandfall Interactive ha deciso di pubblicarlo anche su GOG, il negozio digitale di CD Projekt, dove è DRM Free. Quindi non ha sistemi di protezione a dividervi dal lancio del gioco.

I vantaggi di GOG

Attualmente Clair Obscur: Expedition 33 è in offerta lancio con il 10% di sconto. Quindi potete averlo per 44,99 euro invece di 49,99 euro.

Come per tutti i giochi in vendita su GOG, anche in questo caso potete scaricare i file d'installazione per conservarli su di un qualche supporto esterno. Inoltre, non è richiesta alcuna attivazione online per giocare, nonostante il software sia aggiornato all'ultima versione.

Clair Obscur: Expedition 33 racconta le vicende della Spedizione 33, inviata dalla città di Lumiere per sconfiggere la Pittrice e fermare il suo conto alla rovescia, che sta decimando la popolazione. Ne risulterà un viaggio sorprendente e pieno di sorprese, per una storia appassionante e profonda in cui vi innamorerete dei personaggi.

Amore a parte, vi ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 è disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Se vi interessa averlo su GOG, correte sulla pagina ufficiale.

