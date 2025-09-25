Caviar reinterpreta l’iPhone 17 con lusso estremo: titanio, oro e pelle pregiata

La nuova collezione "Rich Colors" trasforma l'iPhone 17 in un oggetto da collezione, con finiture in oro 24K, titanio PVD e pelle di coccodrillo.

Apple ha presentato l'iPhone 17 con una gamma di colori più vibranti e un design ulteriormente raffinato. Ma per chi cerca qualcosa che vada oltre il prodotto di massa, arriva la collezione "Rich Colors" di Caviar, azienda specializzata in personalizzazioni di lusso. Le linee del nuovo iPhone diventano la tela su cui artigiani orafi e designer applicano materiali esclusivi, trasformando lo smartphone in un vero simbolo di status. Caviar ha puntato su una combinazione di materiali nobili come titanio aerospaziale, oro 24K, acciaio ultra-resistente con rivestimento PVD, pelle di coccodrillo e persino carbonio marmorizzato. Ogni modello della collezione riflette una filosofia diversa: dalla sobrietà minimale al contrasto cromatico più audace.

Cosmic Fire e Air Black Tra le versioni più spettacolari troviamo Cosmic Fire, una reinterpretazione della tonalità arancione scelta da Apple. Qui viene arricchita con accenti marrone cioccolato e nero intenso, unita a un nuovo acciaio trattato PVD che non solo dona profondità cromatica, ma aumenta la resistenza ai graffi. È una combinazione che richiama il calore delle stelle e il rigore dell'ingegneria moderna. iPhone 17 Pro: Apple attribuisce i graffi sui modelli esposti nei negozi ai supporti MagSafe e all'usura Molti fan Apple hanno rimpianto l'assenza del nero puro negli ultimi anni. Con Air Black, Caviar riporta questa tinta iconica su iPhone 17 Air, unendo titanio nero e vera pelle di coccodrillo. Il risultato è un design minimalista ed elegante che richiama la tradizione, ma con un tocco di esclusività tipico delle creazioni Caviar.