1

Caviar reinterpreta l’iPhone 17 con lusso estremo: titanio, oro e pelle pregiata

La nuova collezione "Rich Colors" trasforma l'iPhone 17 in un oggetto da collezione, con finiture in oro 24K, titanio PVD e pelle di coccodrillo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   25/09/2025
iPhone 17 Pro Caviar

Apple ha presentato l'iPhone 17 con una gamma di colori più vibranti e un design ulteriormente raffinato. Ma per chi cerca qualcosa che vada oltre il prodotto di massa, arriva la collezione "Rich Colors" di Caviar, azienda specializzata in personalizzazioni di lusso. Le linee del nuovo iPhone diventano la tela su cui artigiani orafi e designer applicano materiali esclusivi, trasformando lo smartphone in un vero simbolo di status.

Caviar ha puntato su una combinazione di materiali nobili come titanio aerospaziale, oro 24K, acciaio ultra-resistente con rivestimento PVD, pelle di coccodrillo e persino carbonio marmorizzato. Ogni modello della collezione riflette una filosofia diversa: dalla sobrietà minimale al contrasto cromatico più audace.

Cosmic Fire e Air Black

Tra le versioni più spettacolari troviamo Cosmic Fire, una reinterpretazione della tonalità arancione scelta da Apple. Qui viene arricchita con accenti marrone cioccolato e nero intenso, unita a un nuovo acciaio trattato PVD che non solo dona profondità cromatica, ma aumenta la resistenza ai graffi. È una combinazione che richiama il calore delle stelle e il rigore dell'ingegneria moderna.

iPhone 17 Pro: Apple attribuisce i graffi sui modelli esposti nei negozi ai supporti MagSafe e all'usura iPhone 17 Pro: Apple attribuisce i graffi sui modelli esposti nei negozi ai supporti MagSafe e all’usura

Molti fan Apple hanno rimpianto l'assenza del nero puro negli ultimi anni. Con Air Black, Caviar riporta questa tinta iconica su iPhone 17 Air, unendo titanio nero e vera pelle di coccodrillo. Il risultato è un design minimalista ed elegante che richiama la tradizione, ma con un tocco di esclusività tipico delle creazioni Caviar.

Black Orange, Gold Navy e Silver Black

La variante Black Orange punta su un design geometrico preciso, con dettagli arancioni e inserti in pelle di coccodrillo, pensato per chi cerca un contrasto forte e deciso. In contrapposizione, la versione Gold Navy abbina la profondità della pelle blu navy con l'eleganza dell'oro 24K, creando un equilibrio tra classicismo e modernità.

I modelli Caviar del 2025
I modelli Caviar del 2025

Per gli amanti della sobrietà, Silver Black combina titanio lucidato e pelle nera di coccodrillo. Niente eccessi, solo un design pulito che valorizza materiali puri e resistenti. È il modello che meglio rappresenta la filosofia minimalista, dove ogni dettaglio ha un significato.

E per quanto riguarda i prezzi? Tolto il modello Air che parte da 7.900 dollari, gli altri hanno cifre di partenza tutte superiori ai 10.000 dollari, arrivando fino al 17 Pro Max da 2TB in versione Gold Navy a 12.700 dollari

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Caviar reinterpreta l’iPhone 17 con lusso estremo: titanio, oro e pelle pregiata