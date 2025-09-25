Il nuovo trailer di Where Winds Meet mostra che anche ombrelli e ventagli possono essere armi

Where Winds Meet è il nuovo action RPG cinese ispirato allo stile Wuxia, che nel suo nuovo trailer di presentazione mostra come anche ombrelli e ventagli possano diventare armi in questo particolare mondo fatto di arti marziali e scontri sovrumani.
Lo stile Wuxia ha permeato la produzione cinematografica cinese, recuperando le tradizioni delle arti marziali e l'ambientazione storica o mitologica legate a tale terra per raccontare storie di scontri epici e spettacolari combattimenti a base di kung fu.
L'ispirazione risulta evidente nel nuovo trailer pubblicato in queste ore dal canale ufficiale di PlayStation, con Where Winds Meet destinato ad essere lanciato come esclusiva console di PS5, oltre che su PC.
Un videogioco in stile wuxia
Di Where Winds Meet abbiamo finalmente una data di uscita, fissata per il 14 novembre e dunque ormai piuttosto vicina, con diversi approfondimenti usciti in precedenza come il video con 10 minuti di gameplay emerso questa estate, mentre in questo caso vediamo un trailer sostanzialmente in computer grafica.
Il nuovo video ha un carattere più introduttivo e serve soprattutto per creare la giusta atmosfera ed entrare pienamente nell'ambiente wuxia di questo gioco, senza mostrare molto in termini di gameplay tranne le situazioni con cui avremo probabilmente a che fare.
Come spiegato anche dal lead designer Chris Lyu di Everstone Studio direttamente sul blog ufficiale di PlayStation, l'elemento centrale di Where Winds Meet è ovviamente il sistema di combattimento, che si incentra sull'uso di una grande varietà di armi.
Tra queste, anche cose meno convenzionali come gli ombrelli, che sono stati protagonisti anche di specifiche sessioni di motion capture, oltre a ventagli ed oggetti più specificamente legati alle tradizioni delle arti marziali.