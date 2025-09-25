Il nuovo trailer di Where Winds Meet mostra che anche ombrelli e ventagli possono essere armi

Where Winds Meet è il nuovo action RPG cinese ispirato allo stile Wuxia, che nel suo nuovo trailer di presentazione mostra come anche ombrelli e ventagli possano diventare armi in questo particolare mondo fatto di arti marziali e scontri sovrumani.

Lo stile Wuxia ha permeato la produzione cinematografica cinese, recuperando le tradizioni delle arti marziali e l'ambientazione storica o mitologica legate a tale terra per raccontare storie di scontri epici e spettacolari combattimenti a base di kung fu.

L'ispirazione risulta evidente nel nuovo trailer pubblicato in queste ore dal canale ufficiale di PlayStation, con Where Winds Meet destinato ad essere lanciato come esclusiva console di PS5, oltre che su PC.