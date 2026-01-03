Where Winds Meet presto si espanderà con nuove missioni, aree esplorarabili e altro ancora

L'update sarà disponibile da domani, domenica 4 gennaio , ma i suoi contenuti verranno distribuiti gradualmente nell'arco di quattro settimane. Si partirà con la modalità "Solo Mode: LV. 10 - Unbound" e con la sfida "Hero's Realm: Sorrow of Mortablound".

Le altre novità in arrivo

Dall'8 gennaio arriveranno la nuova campagna "Kaifeng", le Legacy Quest, il nuovo boss "Nameless General" e l'evento a tempo limitato "Jiaghu Martial Games". Tra il 15 e il 22 gennaio sarà poi il turno del "Puzzle Cave: Mistveil Prison", dell'evento "Guild Battle Preseason" e della nuova regione "Nine Mortal Ways Base". Infine, dal 25 al 29 gennaio, verranno introdotti la storia "Whispers Beneath the Moon" e gli eventi "Year of Abundance" e "Season-End Dash".

Qui sotto trovate la roadmap al completo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel frattempo il gioco continua a registrare numeri impressionanti: lo scorso mese ha festeggiato il traguardo dei 15 milioni di giocatori, raggiunti in appena un mese dal lancio.