Where Winds Meet presto si espanderà con nuove missioni, aree esplorarabili e altro ancora

Everstone Studio vuole inaugurare al meglio il 2026 con il grande aggiornamento 1.2 di Where Winds Meet, che include una serie di nuovi contenuti inediti, tra missioni, eventi ed aree esplorabili.
L'update sarà disponibile da domani, domenica 4 gennaio, ma i suoi contenuti verranno distribuiti gradualmente nell'arco di quattro settimane. Si partirà con la modalità "Solo Mode: LV. 10 - Unbound" e con la sfida "Hero's Realm: Sorrow of Mortablound".
Le altre novità in arrivo
Dall'8 gennaio arriveranno la nuova campagna "Kaifeng", le Legacy Quest, il nuovo boss "Nameless General" e l'evento a tempo limitato "Jiaghu Martial Games". Tra il 15 e il 22 gennaio sarà poi il turno del "Puzzle Cave: Mistveil Prison", dell'evento "Guild Battle Preseason" e della nuova regione "Nine Mortal Ways Base". Infine, dal 25 al 29 gennaio, verranno introdotti la storia "Whispers Beneath the Moon" e gli eventi "Year of Abundance" e "Season-End Dash".
Qui sotto trovate la roadmap al completo.
Nel frattempo il gioco continua a registrare numeri impressionanti: lo scorso mese ha festeggiato il traguardo dei 15 milioni di giocatori, raggiunti in appena un mese dal lancio.