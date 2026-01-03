Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono in sconto su AliExpress: risparmia con questo codice

Su AliExpress sono disponibili le cuffie Sony WH-1000XM5 con cancellazione del rumore a 229,53 € e in diverse colorazioni (il prezzo potrebbe cambiare). Con il codice ITCD25 potrai risparmiare altri 25 €, spendendo in totale 204,53 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.