Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono in sconto su AliExpress: risparmia con questo codice

Su AliExpress sono disponibili le cuffie Sony WH-1000XM5 con cancellazione del rumore a 229,53 € e in diverse colorazioni (il prezzo potrebbe cambiare). Con il codice ITCD25 potrai risparmiare altri 25 €, spendendo in totale 204,53 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.
Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche delle cuffie Sony WH-1000XM5
Le cuffie sono dotate di cancellazione del rumore avanzata, audio ad alta risoluzione e una qualità di chiamata impeccabile. Troviamo inoltre l'Auto NC Optimizer, in grado di regolare automaticamente la cancellazione del rumore in base all'ambiente circostante, per una maggiore precisione e affidabilità. A contribuire maggiormente è la tecnologia LDAC per ascolto in alta risoluzione, insieme al driver che ottimizza la sensibilità ad alte frequenze.
Infine, sono presenti varie funzionalità come la modalità Quick Attention, 360 Reality Audio, riduzione del rumore del vento, Speak-to-Chat e molte altre ancora. La batteria offre un'autonomia di 30 ore.