Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono in sconto su AliExpress: risparmia con questo codice

Tra le offerte di AliExpress troviamo le cuffie Sony WH-1000XM5 con cancellazione del rumore. Con questo codice potrai risparmiare ulteriormente e spendere meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/01/2026
Cuffie Sony WH-1000XM5

Su AliExpress sono disponibili le cuffie Sony WH-1000XM5 con cancellazione del rumore a 229,53 € e in diverse colorazioni (il prezzo potrebbe cambiare). Con il codice ITCD25 potrai risparmiare altri 25 €, spendendo in totale 204,53 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie Sony WH-1000XM5

Le cuffie sono dotate di cancellazione del rumore avanzata, audio ad alta risoluzione e una qualità di chiamata impeccabile. Troviamo inoltre l'Auto NC Optimizer, in grado di regolare automaticamente la cancellazione del rumore in base all'ambiente circostante, per una maggiore precisione e affidabilità. A contribuire maggiormente è la tecnologia LDAC per ascolto in alta risoluzione, insieme al driver che ottimizza la sensibilità ad alte frequenze.

Caratteristiche delle cuffie Sony WH-1000XM5
Caratteristiche delle cuffie Sony WH-1000XM5

Infine, sono presenti varie funzionalità come la modalità Quick Attention, 360 Reality Audio, riduzione del rumore del vento, Speak-to-Chat e molte altre ancora. La batteria offre un'autonomia di 30 ore.

