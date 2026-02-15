Where Winds Meet, l'espansione Hexi ha una data di uscita ufficiale

Everstone Studio ha annunciato con un trailer la data di uscita dell'espansione Hexi di Where Winds Meet, che sarà disponibile a partire dal 6 marzo e introdurrà diversi nuovi contenuti all'interno dell'interessante esperienza free-to-play.

La novità più rilevante del pacchetto è ovviamente rappresentata da Hexi, una regione inedita che ci vedrà esplorare scenari suggestivi e ricchi di atmosfera, alternando le lande sabbiose del Jade Gate, le distese innevate di Liangzhou e i sentieri antichi impreziositi da scorci carichi di storia di Qinchuan.

L'espansione sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Where Winds Meet: una scelta che il team di sviluppo ha compiuto in maniera ben consapevole, al fine di evitare una frammentazione che avrebbe inevitabilmente danneggiato il progetto.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti di Hexi, ma il trailer mostra alcuni spettacolari combattimenti con avversari inediti, a sottolineare la presenza di numerose insidie anche in questa regione appena introdotta e un avanzamento della trama.