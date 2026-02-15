Western Digital esaurisce la capacità HDD: l'intelligenza artificiale spinge i prezzi verso l'alto

La corsa globale all'intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione anche il mercato degli hard disk tradizionali. Western Digital ha infatti dichiarato di non avere più capacità produttiva disponibile per il 2026.
Durante la call sui risultati del secondo trimestre, il CEO Irving Tan ha rivelato che l'intera produzione dell'anno è già stata prenotata attraverso ordini vincolanti e accordi a lungo termine (LTA) con i principali clienti.
Secondo Tan, l'azienda ha firmato ordini d'acquisto solidi con i suoi sette maggiori clienti e stipulato contratti pluriennali che coprono non solo il 2026, ma anche parte del 2027 e del 2028.
Cosa includono i nuovi accordi per Western Digital?
Questi accordi includono volumi misurati in exabyte e prezzi concordati, segno che la domanda è talmente elevata da garantire visibilità a lungo termine sui ricavi. Il fenomeno è strettamente legato al cosiddetto "superciclo IA", che sta trasformando le catene di approvvigionamento di componenti chiave come DRAM, NAND e ora anche HDD.
I numeri confermano il cambio di strategia: il segmento cloud rappresenta oggi l'89% del fatturato totale di Western Digital, mentre il comparto consumer è sceso ad appena il 5%. Con una forbice così ampia, la scelta di privilegiare i clienti enterprise appare inevitabile.
L'impatto dell'IA anche per Western Digital
L'IA si basa su enormi quantità di dati: modelli addestrati su contenuti web, backup elaborati, log di inferenza e archivi di dataset che possono raggiungere dimensioni di diversi exabyte. Nonostante l'avanzata degli SSD, gli HDD restano la soluzione più economica ed efficiente per lo storage su larga scala nei data center.
Questo ha generato una domanda senza precedenti, mettendo i fornitori sotto forte pressione produttiva. Per il mercato consumer e per i produttori di PC, la situazione si è già tradotta in una riduzione dell'offerta e in un aumento dei prezzi che, con ogni probabilità, continuerà anche nei prossimi mesi.