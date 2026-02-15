Western Digital esaurisce la capacità HDD: l'intelligenza artificiale spinge i prezzi verso l'alto

Western Digital ha esaurito la capacità HDD per il 2026 grazie a massicci accordi con clienti cloud e hyperscaler. L'IA spinge la domanda nei data center.

La corsa globale all'intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione anche il mercato degli hard disk tradizionali. Western Digital ha infatti dichiarato di non avere più capacità produttiva disponibile per il 2026. Durante la call sui risultati del secondo trimestre, il CEO Irving Tan ha rivelato che l'intera produzione dell'anno è già stata prenotata attraverso ordini vincolanti e accordi a lungo termine (LTA) con i principali clienti. Secondo Tan, l'azienda ha firmato ordini d'acquisto solidi con i suoi sette maggiori clienti e stipulato contratti pluriennali che coprono non solo il 2026, ma anche parte del 2027 e del 2028.

Cosa includono i nuovi accordi per Western Digital? Questi accordi includono volumi misurati in exabyte e prezzi concordati, segno che la domanda è talmente elevata da garantire visibilità a lungo termine sui ricavi. Il fenomeno è strettamente legato al cosiddetto "superciclo IA", che sta trasformando le catene di approvvigionamento di componenti chiave come DRAM, NAND e ora anche HDD. La crisi delle RAM spinge i produttori di PC a valutare l'uso di memorie cinesi I numeri confermano il cambio di strategia: il segmento cloud rappresenta oggi l'89% del fatturato totale di Western Digital, mentre il comparto consumer è sceso ad appena il 5%. Con una forbice così ampia, la scelta di privilegiare i clienti enterprise appare inevitabile.