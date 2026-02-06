La crisi delle RAM spinge i produttori di PC a valutare l'uso di memorie cinesi

La carenza di memoria diventa sempre più rilevante e, soprattutto, impattante. I prezzi aumentano e l'acquisto di moduli DDR5/DDR4 è ormai quasi un miraggio. Tuttavia, secondo quanto emerso da Nikkei Asia, i principali produttori di PC sono in contatto con la cinese CXMT nella speranza di avviare il processo di validazione dei moduli DDR5, con l'obiettivo di integrarli entro fine anno.
Alla ricerca di alternative
Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, HP, ASUS, Acer e Dell potrebbero considerare CXMT come potenziale opzione di approvvigionamento. Questa azienda gioca un ruolo chiave nel mercato globale della DRAM, soprattutto in momenti di forte scarsità dovuta alla domanda di grandi aziende. Inoltre, si starebbe preparando a una quotazione in borsa, ed eventuali accordi con produttori di PC potrebbero rafforzare ulteriormente la sua posizione come fornitore.
Resta da capire se offrirà prezzi competitivi rispetto agli altri fornitori e se i produttori di PC saranno effettivamente disposti a puntare su questa alternativa cinese, bilanciando il costo con la disponibilità di memoria e l'affidabilità dei moduli per i loro prodotti. Come anticipato, se tutto dovesse andare secondo i piani, i moduli DDR5 potrebbero essere integrati nei prodotti entro la fine del 2026. Ciò significa che i consumatori dovranno continuare ad affrontare un aumento dei prezzi almeno nel corso dei mesi.
Prezzi destinati ad aumentare
Nel frattempo, TrendForce prevede un aumento dei prezzi DRAM nel primo trimestre del 2026, spinto dalla crescita dell'IA. I prezzi potrebbero aumentare tra il 90 e il 95 percento, rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. La spinta legata ai carichi di lavoro IA, nonché l'evoluzione delle piattaforme server, avrebbero reso inevitabile una revisione importante delle previsioni.
Inoltre, la pressione generata dai grandi clienti del settore cloud sta riducendo in modo significativo i margini di manovra per i produttori più piccoli. Si tratta di uno scenario che quindi impatta sulle aziende che dipendono da grandi quantità di memoria per server, elettronica di consumo e PC di fascia alta, con conseguenti effetti sui costi finali dei prodotti.