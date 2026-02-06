La crisi delle RAM spinge i produttori di PC a valutare l'uso di memorie cinesi

La carenza di memoria diventa sempre più rilevante e, soprattutto, impattante. I prezzi aumentano e l'acquisto di moduli DDR5/DDR4 è ormai quasi un miraggio. Tuttavia, secondo quanto emerso da Nikkei Asia, i principali produttori di PC sono in contatto con la cinese CXMT nella speranza di avviare il processo di validazione dei moduli DDR5, con l'obiettivo di integrarli entro fine anno.