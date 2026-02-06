Un Wii Remote per Nintendo Switch 2? Spunta la pagina ufficiale, ma non abbiate troppe speranze

Cosa vuole dire? Nintendo ha forse intenzione di proporre il vecchio controller per la sua nuova console? Purtroppo, dobbiamo subito dire che molto probabilmente non è così e che è tutto frutto di uno strano errore .

A sorpresa è apparsa sul sito di supporto di Nintendo una pagina per un accessorio mai annunciato: un Wii Remote per Nintendo Switch 2 .

Cosa sta accadendo al sito Nintendo

Prima di tutto, se si naviga fino alla pagina del presunto nuovo accessorio di Nintendo Switch 2, si può notare che non dà alcuna informazione a riguardo, ma rimanda unicamente ai collegamenti per il servizio di assistenza.

Certo, potrebbe essere semplicemente una pagina ancora vuota finita online per sbaglio, no? Potrebbe, ma c'è un altro grande indizio che rende il tutto un probabile "falso": Nintendo ha creato una pagina identica anche per il 3DS e, crediamo concorderete con noi, non è credibile che la compagnia pubblichi un Wii Remote per la vecchia console portatile.

Per il momento le nostre rimangono speculazioni, ma suggeriamo di non avere troppe speranze in merito. In attesa di conferme o smentite da parte di Nintendo, vi segnaliamo che un segreto tecnologico di Super Mario Galaxy 1 e 2 su Wii è stato scoperto e fa sorridere.