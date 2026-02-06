0

La tastiera da gaming Logitech G Pro è scontatissima su Amazon: acquistala (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile la tastiera da gaming G Pro di casa Logitech che viene messa in offerta (quasi) al suo prezzo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/02/2026
Tastiera Logitech

Sei alla ricerca di una nuova tastiera da gaming? Su Amazon è presente e disponibile una promozione che potrebbe fare al caso tuo. La Logitech G Pro, tastiera da gaming con cavo, è attualmente in offerta con uno sconto attivo del 43% per un costo finale d'acquisto di 76,49€, meno di 2€ rispetto al suo minimo storico.Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Si tratta di una tastiera meccanica molto interessante, seppur cablata e seppur manchi di tastierino numerico, due elementi che potrebbero non renderla fra i prodotti top e premium della categoria ma, considerando la percentuale di sconto e la qualità generale, risulta essere un'occasione davvero allettante per chiunque sia alla ricerca di un prodotto del genere.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

Il cuore della tastiera è rappresentato dagli switch meccanici GX Blue clicky, sviluppati per un utilizzo intensivo e duraturo. Questi switch offrono un clic udibile ben definito e un feedback tattile netto. Il design compatto lascia maggiore spazio per i movimenti del mouse. La tastiera integra l'illuminazione RGB LIGHTSYNC, completamente personalizzabile.

51Ivcfqrlvl Ac Sl1000

È possibile salvare profili di illuminazione statica direttamente nella memoria integrata. Completano il tutto i piedini in gomma antiscivolo e la regolazione dell'angolazione a tre livelli, che assicurano comfort e stabilità anche nelle sessioni più intense. Infine, i 12 tasti funzione programmabili (F1-F12) permettono di creare macro e comandi complessi.

