Cerchi nuovi giochi co-op divertenti? Split Fiction per Switch 2 è su Amazon al minimo storico

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Un gioco divertente da provare in compagnia

Le protagoniste di questa avventura sono Mio e Zoe, due scrittrici dai gusti diversi: una ama la fantascienza, l'altra il fantasy. Le due restano intrappolate nelle rispettive storie e dovranno aiutarsi a vicenda esplorando mondi straordinari, nonché scoprendo abilità sempre nuove e uniche nel loro genere. Se hai già amato It Takes Two, aspettati meccaniche molto simili. L'esperienza su Nintendo Switch è eccellente, sia su schermo che in modalità tavolo.

Inoltre, il GameShare è un'aggiunta molto gradita, mentre la conversione offre performance in linea con le aspettative. Tuttavia, non si possono usare i Joy-Con 2 singolarmente e non è possibile giocare a schermo intero con GameShare. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.