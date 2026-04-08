Split Fiction, It Takes Two e A Way Out hanno fatto vendite mostruose: svelati i dati aggiornati

Quanto hanno venduto Split Fiction , It Takes Two e A Way Out , ossia i titoli sviluppati da Hazelight Studios? A svelarlo è stato l'account ufficiale della software house, che ha raccontato di un totale di 50 milioni di copie vendute, in cui la parte dal leone la fa It Takes Two con 30 milioni di copie vendute. Segue A Way Out a 13 milioni, quindi il più recente Split Fiction a 7 milioni.

Considerando che non stiamo parlando di produzioni enormi, si tratta di risultati davvero eccellenti.

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"PIÙ DI 50 MILIONI DI COPIE VENDUTE!!!" Hanno esultato su X gli sviluppatori, svelando poi i dati: "Siamo sbalorditi e meravigliati dal numero di fan che hanno apprezzato i nostri giochi 🤯😍

A Way Out: 13 Milioni

It Takes Two: 30 Milioni

Split Fiction: 7 Milioni

Il vostro amore e il vostro supporto ci fanno andare avanti e non vediamo l'ora di mostrarvi il nostro quarto gioco..."

Per chi se lo stesse chiedendo, del quarto gioco non si sa ancora nulla di concreto. Probabilmente Hazelight tenterà di spingere ancora su ciò che sa fare meglio, ossia realizzare esperienze cooperative profonde a articolate, come quelle offerte dai tre titoli citati.