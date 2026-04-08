La Deluxe Edition di Ghostwire: Tokyo è scontatissima su Instant Gaming, tuffati in una versione di Tokyo molto inquietante

La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Ghostwire: Tokyo è un'avventura action in prima persona ambientata in una versione inquietante e sovrannaturale della capitale giapponese. La storia prende il via quando l'intera popolazione di Tokyo svanisce misteriosamente , lasciando la città invasa da entità oscure e spiriti vendicativi.

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo della Deluxe Edition di Ghostwire: Tokyo che viene messa in offerta con uno sconto del 77% per un costo finale di 22,44€ (IVA inclusa) .

Ulteriori dettagli sul gioco

Uno degli elementi più affascinanti del gioco è l'ambientazione: Tokyo viene rappresentata in modo straordinario, mescolando modernità e tradizione. Luoghi iconici come Shibuya Crossing e la Tokyo Tower sono ricreati con grande dettaglio, ma trasformati in scenari surreali popolati da yokai e presenze inquietanti.

Il gameplay si basa su abilità elementali e poteri sovrannaturali, che possono essere potenziati nel corso dell'avventura. Il giocatore può utilizzare attacchi eterei, muoversi agilmente tra i tetti della città e affrontare i nemici con tecniche spettacolari.

L'esperienza è stata arricchita con l'aggiornamento gratuito "Spider's Thread", che introduce nuove missioni, nemici, abilità e una modalità roguelike dedicata. Qui la nostra recensione.