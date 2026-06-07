Gothic 1 Remake parte benissimo su Steam e le prime recensioni sono mediamente positive

I voti di Gothic 1 Remake

Ecco i voti per ora disponibili per Gothic 1 Remake:

Hinsusta 9 / 10

4P.de 9 / 10

Virtualni Kutak 8.5 / 10

GAMES.CH 85%

GameOnly 4 / 5

The GameSlayer 8 / 10

PCGames.de 8 / 10

Hobby Consolas 75 / 100

GameSpace 7,5 / 10

Game8 72 / 100

AltChar 7 / 10

PlayStation Universe 6.5 / 10

PC Gamer 60 / 100

The Beta Network 6 / 10

Eurogamer Germany 60 / 100

IGN Deutschland 60 / 100

Una delle recensioni migliori, di 4P.de, recita: "Per me, Gothic Remake è il picco videoludico assoluto del 2026 - il perfezionamento di un classico e una pura delizia per i fan degli action-RPG! Solo i difetti tecnici e un'adesione un po' troppo deferente al materiale originale tolgono valore a questo sogno che si avvera per i fan."

IGN Deutschland invece ha scritto: "Gothic Remake presenta il classico di culto in una splendida nuova veste e con una manciata di modifiche e miglioramenti posizionati con cura. Rimane implacabile e impegnativo come i fan ricordano e, proprio come l'originale, si rifiuta di prenderti per mano. Durante il nostro test, problemi tecnici e un'IA caotica hanno rovinato il divertimento e, alla fine, hanno condannato la nostra partita a rimanere irrimediabilmente bloccata. Se Alkimia Interactive sarà in grado di risolvere i problemi tecnici e i bug, il remake diventerà senza dubbio il modo migliore per vivere Gothic ancora una volta o per la primissima volta. Resta da vedere se ci riusciranno o meno."

Ricordiamo che Gothic 1 Remake ha mostrato approfonditamente il combattimento in un nuovo video.