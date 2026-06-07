Gothic 1 Remake parte benissimo su Steam e le prime recensioni sono mediamente positive

Gothic 1 Remake è stato pubblicato e il pubblico pare aver risposto bene, nel mezzo di una manciata di recensioni tutt'altro che negative.
Il gioco di ruolo può infatti vantare, al momento della scrittura di questa notizia, un picco di 63.109 giocatori contemporanei su Steam secondo SteamDB.
I voti di Gothic 1 Remake
Ecco i voti per ora disponibili per Gothic 1 Remake:
- Hinsusta 9 / 10
- 4P.de 9 / 10
- Virtualni Kutak 8.5 / 10
- GAMES.CH 85%
- GameOnly 4 / 5
- The GameSlayer 8 / 10
- PCGames.de 8 / 10
- Hobby Consolas 75 / 100
- GameSpace 7,5 / 10
- Game8 72 / 100
- AltChar 7 / 10
- PlayStation Universe 6.5 / 10
- PC Gamer 60 / 100
- The Beta Network 6 / 10
- Eurogamer Germany 60 / 100
- IGN Deutschland 60 / 100
Una delle recensioni migliori, di 4P.de, recita: "Per me, Gothic Remake è il picco videoludico assoluto del 2026 - il perfezionamento di un classico e una pura delizia per i fan degli action-RPG! Solo i difetti tecnici e un'adesione un po' troppo deferente al materiale originale tolgono valore a questo sogno che si avvera per i fan."
IGN Deutschland invece ha scritto: "Gothic Remake presenta il classico di culto in una splendida nuova veste e con una manciata di modifiche e miglioramenti posizionati con cura. Rimane implacabile e impegnativo come i fan ricordano e, proprio come l'originale, si rifiuta di prenderti per mano. Durante il nostro test, problemi tecnici e un'IA caotica hanno rovinato il divertimento e, alla fine, hanno condannato la nostra partita a rimanere irrimediabilmente bloccata. Se Alkimia Interactive sarà in grado di risolvere i problemi tecnici e i bug, il remake diventerà senza dubbio il modo migliore per vivere Gothic ancora una volta o per la primissima volta. Resta da vedere se ci riusciranno o meno."
Ricordiamo che Gothic 1 Remake ha mostrato approfonditamente il combattimento in un nuovo video.
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