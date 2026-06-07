1666: Amsterdam, abbiamo provato il prologo del nuovo gioco del creatore di Assassin's Creed

1666: Amsterdam è un nome che torna dal passato, una storia di rivalsa personale e al contempo un progetto davvero ambizioso: il secondo, dopo Ancestors: The Humankind Odyssey, a cui Patrice Desilets ha lavorato dopo aver svolto il ruolo di creative director per Assassin's Creed, Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood, donando carattere e sostanza a quella che si pone come una delle proprietà intellettuali di maggior successo non solo di Ubisoft, ma di sempre.

Dopo l'addio alla casa francese nel 2010, Desilets è approdato in THQ e ha cominciato appunto a porre le basi per questa nuova esperienza, che puntava a unire il fascino delle architetture europee del XVII secolo al mistero di una storia legata al misticismo e alla stregoneria. Quando però il publisher americano è andato in bancarotta e parte dei suoi asset sono stati acquistati da Ubisoft, l'autore si è ritrovato al punto di partenza e ha dovuto affrontare una battaglia legale per riappropriarsi dei diritti del gioco.

Durante la Summer Game Fest abbiamo assistito all'annuncio di 1666: Amsterdam, che è tornato dunque in una veste rinnovata, mantenendo intatti gli interessanti presupposti originali e invitandoci ad assaporare le atmosfere del suo mondo grazie a un prologo scaricabile gratuitamente da Steam ed Epic Games Store.