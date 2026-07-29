1666: Amsterdam presenta i due protagonisti della storia, Noah e Aaron

Panache Digital Games ha pubblicato un nuovo video dedicato a 1666: Amsterdam in cui vengono presentati i due protagonisti della storia, Noah e Aaron, e viene descritto il legame che unisce questi due personaggi.

Noah Brooklyn è una giovane donna nata ad Amsterdam, apparentemente una semplice apprendista speziale che però in realtà è l'erede di un'antica stirpe di donne incaricate di una missione che la maggior parte degli esseri umani non potrebbe nemmeno immaginare.

Queste custodi sono conosciute come le Xandaris e il loro compito consiste nel rintracciare gli Originali, individui corrotti da una magia più vecchia del mondo stesso, utilizzando strumenti come l'Heeparan per sconfiggerli e assorbire la propria energia.

Un altro strumento a disposizione di Noah è il Nuifer, un antico manoscritto su cui la donna registra il proprio viaggio affinché le generazioni future possano ereditarne la conoscenza: un concetto che in 1666: Amsterdam risulta centrale rispetto alla trama.