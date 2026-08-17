La data di uscita di Diablo 4 su Nintendo Switch 2 è stata rivelata da un leaker

Dopo aver indicato nei giorni scorsi un intervallo di date, il noto leaker billbil-kun ha rivelato con precisione quella che sarà la data di uscita di Diablo 4 su Nintendo Switch 2, che a suo dire è stata fissata da Blizzard al 15 settembre.
L'action RPG sarà disponibile sulla console ibrida giapponese con la Age of Hatred Collection, un'edizione che include non solo il gioco base ma annche le espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred, il tutto a un prezzo pari a 69,99€ sia per la versione fisica che per la versione digitale.
A tal proposito, il leaker ha ribadito che Diablo 4 approderà su Nintendo Switch 2 in formato retail con un semplice codice per il download all'interno della confezione, senza dunque la cartuccia vera e propria né una scheda con chiave di gioco.
Per il resto sono state confermate le anticipazioni pubblicate un paio di settimane fa, in cui si parla anche di un possibile annuncio nel corso della Gamescom 2026, che si svolgerà a Colonia dal 26 al 30 agosto.
Un pacchetto completo
Considerando che Diablo 4: Lord of Hatred è stato classificato per Nintendo Switch 2 lo scorso giugno e che billbil-kun non ha praticamente mai sbagliato una singola anticipazione, possiamo dare per scontato che quanto riportato finora corrisponda alla realtà.
L'idea della collection è senza dubbio interessante, visto che racchiude in un singolo pacchetto l'esperienza originale di Diablo 4 e le sue due espansioni, così da consegnare ai giocatori un prodotto straordinariamente corposo e coinvolgente, forte anche di tutti gli aggiornamenti pubblicati finora.