La data di uscita di Diablo 4 su Nintendo Switch 2 è stata rivelata da un leaker

Dopo aver indicato nei giorni scorsi un intervallo di date, il noto leaker billbil-kun ha rivelato con precisione quella che sarà la data di uscita di Diablo 4 su Nintendo Switch 2, che a suo dire è stata fissata da Blizzard al 15 settembre.

L'action RPG sarà disponibile sulla console ibrida giapponese con la Age of Hatred Collection, un'edizione che include non solo il gioco base ma annche le espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred, il tutto a un prezzo pari a 69,99€ sia per la versione fisica che per la versione digitale.

A tal proposito, il leaker ha ribadito che Diablo 4 approderà su Nintendo Switch 2 in formato retail con un semplice codice per il download all'interno della confezione, senza dunque la cartuccia vera e propria né una scheda con chiave di gioco.

Per il resto sono state confermate le anticipazioni pubblicate un paio di settimane fa, in cui si parla anche di un possibile annuncio nel corso della Gamescom 2026, che si svolgerà a Colonia dal 26 al 30 agosto.