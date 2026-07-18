Blizzard ha eliminato il limite ai Mitici in Diablo 4, creati nella Stagione 14, dopo le critiche dei giocatori

Blizzard ha pubblicato un aggiornamento a sorpresa per Diablo 4 che elimina una delle modifiche più criticate della Stagione 14: Il Risveglio della Morte . Con la patch del 16 luglio su PC, disponibile anche su console dal 17 luglio, i giocatori non saranno più limitati a equipaggiare un solo oggetto Mitico creato alla volta. L'aggiornamento aumenta inoltre le probabilità di ottenere Mitici e Mitici Iconici dai nuovi boss stagionali dei Lair, intervenendo così su un altro aspetto spesso criticato dalla community.

Critiche recepite

Blizzard ha confermato anche l'intenzione di rivedere il funzionamento del sistema di potenziamento Mitico del Cubo Horadrico, ma il cambiamento arriverà soltanto con la Stagione 15. Nella sua forma attuale, infatti, la funzione non migliora realmente un oggetto, bensì trasforma un Unico in un Mitico Unico completamente diverso, una meccanica che ha generato confusione e numerose critiche tra i giocatori.

Le modifiche ai Mitici introdotte con la Stagione 14 sono state ampiamente contestate sia dai creatori di contenuti sia dalla community, in particolare per il limite all'equipaggiamento degli oggetti creati e per il nuovo sistema di conversione del Cubo Horadrico.

In un messaggio pubblicato sul forum ufficiale, il design director dei servizi live di Diablo 4, Dan Tanguay, ha spiegato che il team ha preso in considerazione i commenti ricevuti dai giocatori: "Le stagioni sono il momento in cui sperimentiamo nuove idee e cerchiamo di portare Diablo 4 in nuove direzioni. Non tutte le idee funzionano esattamente come previsto, ma continueremo ad ascoltare i feedback della community, a intervenire su ciò che non funziona e ad applicare quanto imparato ai futuri aggiornamenti stagionali." La patch arriva pochi giorni dopo un precedente aggiornamento del 14 luglio che aveva già aumentato il tasso di ottenimento dei Frammenti del Pandemonio, necessari per trasformare gli oggetti Unici in Mitici tramite il Cubo Horadrico, riducendo anche il numero di frammenti richiesti. Questo aveva reso più semplice creare oggetti Mitici, ma il limite di un solo Mitico creato equipaggiabile ne riduceva fortemente l'utilità. Con la nuova patch, i giocatori potranno invece utilizzare contemporaneamente più oggetti realizzati tramite il sistema di crafting.