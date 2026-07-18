Svelate le dimensioni dell'installazione di Dragon Quest XI S su Nintendo Switch 2

La pagina del Nintendo eShop dedicata a Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age per Nintendo Switch 2 è stata aggiornata con nuove informazioni, tra cui le dimensioni stimate del gioco. Secondo quanto riportato, l'installazione richiederà 23,4 GB di spazio libero.
Si tratta di un incremento significativo rispetto all'edizione originale per Nintendo Switch, che occupava circa 14 GB, probabilmente dovuto ai miglioramenti tecnici introdotti nella nuova versione.
Altre informazioni
Come già annunciato da Square Enix, l'edizione per Nintendo Switch 2, in arrivo il 24 settembre 2026 al prezzo di 39,99 dollari, offrirà due modalità grafiche: una Modalità Prestazioni, pensata per privilegiare la fluidità, e una Modalità Qualità, dedicata a una resa visiva superiore.
L'editore ha inoltre confermato che non è previsto alcun pacchetto di aggiornamento per consentire ai possessori della versione Nintendo Switch di effettuare l'upgrade a quella per Switch 2. Allo stesso modo, i salvataggi dell'edizione Switch non saranno compatibili con la nuova versione della console.
Dragon Quest XI S tornerà quindi su Nintendo Switch 2 con una versione ottimizzata dal punto di vista tecnico, ma separata dall'edizione originale sia per quanto riguarda l'acquisto sia per la gestione dei dati di salvataggio.