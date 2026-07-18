Svelate le dimensioni dell'installazione di Dragon Quest XI S su Nintendo Switch 2

La pagina del Nintendo eShop dedicata a Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age per Nintendo Switch 2 è stata aggiornata con nuove informazioni, tra cui le dimensioni stimate del gioco. Secondo quanto riportato, l'installazione richiederà 23,4 GB di spazio libero .

Altre informazioni

Come già annunciato da Square Enix, l'edizione per Nintendo Switch 2, in arrivo il 24 settembre 2026 al prezzo di 39,99 dollari, offrirà due modalità grafiche: una Modalità Prestazioni, pensata per privilegiare la fluidità, e una Modalità Qualità, dedicata a una resa visiva superiore.

L'editore ha inoltre confermato che non è previsto alcun pacchetto di aggiornamento per consentire ai possessori della versione Nintendo Switch di effettuare l'upgrade a quella per Switch 2. Allo stesso modo, i salvataggi dell'edizione Switch non saranno compatibili con la nuova versione della console.

Dragon Quest XI S tornerà quindi su Nintendo Switch 2 con una versione ottimizzata dal punto di vista tecnico, ma separata dall'edizione originale sia per quanto riguarda l'acquisto sia per la gestione dei dati di salvataggio.