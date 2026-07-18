Rockstar riduce le ricompense dei colpi di GTA Online, ma la comunità non l'ha presa bene

L'ultimo aggiornamento di GTA Online ha introdotto il nuovo colpo del Kortz Center, ma anche una serie di modifiche alle ricompense delle attività più redditizie, suscitando numerose critiche da parte della community.
Per accedere al nuovo colpo è necessario acquistare una villa e il relativo potenziamento dello studio d'arte, per un investimento minimo di 16,2 milioni di GTA$. Una volta completata la missione, la ricompensa massima è di 2 milioni di GTA$, una cifra che molti giocatori ritengono poco conveniente considerando il costo iniziale richiesto.
Furti e furti
Il confronto con attività già presenti nel gioco ha alimentato il malcontento. Ad esempio, il Colpo dell'Apocalisse richiede l'acquisto di una struttura molto meno costosa, pari a circa 1,2 milioni di GTA$, oltre a una commissione di preparazione di 25.000 GTA$, offrendo ricompense considerate molto più vantaggiose.
Contestualmente, Rockstar ha ridotto i compensi di diversi altri colpi e introdotto un sistema di bonus settimanali, con l'obiettivo apparente di incentivare i giocatori a variare le attività invece di ripetere sempre quelle più redditizie. Il nuovo colpo del Kortz Center, ad esempio, garantisce solo 400.000 GTA$ dalla seconda completazione nella stessa settimana, mentre il Diamond Casino Heist vede la ricompensa massima scendere da 3,3 milioni a 2,3 milioni di GTA$, con un minimo fissato a 1,4 milioni.
La scelta non è stata accolta positivamente dalla community. Su Reddit, un giocatore ha commentato: "I prezzi aumentano, gli stipendi diminuiscono. Pensavo che almeno un videogioco ci permettesse di evadere un po' dalla realtà."
Molti utenti fanno notare come il costo dei contenuti più recenti continui invece a crescere. La nuova Grotti Veleno GT, ad esempio, viene venduta a 3 milioni di GTA$, mentre proprietà e altri veicoli di fascia alta richiedono investimenti sempre più consistenti. A questo si aggiunge la limitazione introdotta nei mesi scorsi sulla rivendita dei veicoli, che ora non può superare 500.000 GTA$, riducendo ulteriormente le possibilità di recuperare denaro.
Altri giocatori ritengono che le modifiche rischino di ottenere l'effetto opposto rispetto a quello desiderato. "Che cosa stanno facendo? Questo non incoraggerà le persone a giocare questi colpi più spesso. Anzi, succederà il contrario", si legge in un altro commento.
C'è anche chi mette in discussione la filosofia alla base dell'aggiornamento: "Se i giocatori vogliono ripetere sempre lo stesso colpo per fare soldi, lasciateglielo fare. Se l'obiettivo è spingere le persone a provare attività diverse, allora bisognerebbe migliorare quelle meno popolari. I bonus settimanali sono una buona idea, ma non bastano a compensare questi nerf. Sembra quasi un modo per spingere il maggior numero possibile di giocatori verso GTA 6."