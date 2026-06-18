In attesa di GTA 6, GTA Online riceve un grosso update con nuova rapina a luglio

GTA Online sta per ricevere un grosso aggiornamento che porta con sé una delle maggiori rapine aggiuntive per la piattaforma multiplayer del gioco Rockstar Games, probabilmente l'ultimo grande update per questa prima dell'arrivo di GTA 6 e l'evoluzione che apporterà anche nel mondo dell'online.

Il nuovo grande colpo in arrivo in GTA Online si chiama The Kortz Center Heist, e vedrà i giocatori prendere parte a una grossa rapina presso la galleria d'arte più prestigiosa di Los Santos, che dà il nome all'intera operazione, in arrivo a luglio in data ancora da precisare.

In effetti, l'imponente edificio è presente fin dall'inizio all'interno del mondo di GTA 5, ma non è stato finora molto utilizzato, dunque desta una certa curiosità il fatto di poterlo esplorare più approfonditamente e renderlo teatro di una delle maggiori rapine nel gioco.