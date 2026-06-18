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In attesa di GTA 6, GTA Online riceve un grosso update con nuova rapina a luglio

GTA Online si prepara a ricevere un grosso aggiornamento con dentro una delle maggiori rapine viste finora nella piattaforma multiplayer del gioco, in attesa dell'arrivo di GTA 6.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/06/2026
La galleria d'arte di GTA Online
Grand Theft Auto Online
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GTA Online sta per ricevere un grosso aggiornamento che porta con sé una delle maggiori rapine aggiuntive per la piattaforma multiplayer del gioco Rockstar Games, probabilmente l'ultimo grande update per questa prima dell'arrivo di GTA 6 e l'evoluzione che apporterà anche nel mondo dell'online.

Il nuovo grande colpo in arrivo in GTA Online si chiama The Kortz Center Heist, e vedrà i giocatori prendere parte a una grossa rapina presso la galleria d'arte più prestigiosa di Los Santos, che dà il nome all'intera operazione, in arrivo a luglio in data ancora da precisare.

In effetti, l'imponente edificio è presente fin dall'inizio all'interno del mondo di GTA 5, ma non è stato finora molto utilizzato, dunque desta una certa curiosità il fatto di poterlo esplorare più approfonditamente e renderlo teatro di una delle maggiori rapine nel gioco.

Ladri con il gusto dell'arte

Per soddisfare il crescente interesse per i furti d'arte e la contraffazione, raccomanda Rockstar Games, dovremo aggiungere lo Studio d'Arte alla tenuta, quindi esplorare il vasto complesso del Kortz Center prima di scegliere una strategia per questa rapina che si dovrà svolgere in più fasi, dall'infiltrazione alla fuga dal complesso.

Ladri all'opera al Kortz in GTA Online
Ladri all'opera al Kortz in GTA Online

Come sempre, anche in questo caso l'aggiornamento porterà con sé anche diversi altri elementi, fra veicoli, oggetti, armi, equipaggiamenti ed eventi speciali aggiuntivi.

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"Nelle prossime settimane, GTA Online offrirà tantissime opportunità per prepararsi alla rapina al Kortz Center", si legge nella comunicazione di Rockstar Games.

"Che tu voglia ampliare il tuo portafoglio immobiliare con una villa per organizzare in futuro le tue rapine in solitaria o che ti stia preparando come membro di una banda più numerosa, resta sintonizzato per eventi speciali con ricompense bonus in GTA$, sconti da record e opportunità di ottenere tesori rari ed esclusivi tramite il programma Fine Art Collector".

Maggiori informazioni arriveranno nelle prossime settimane prima dell'arrivo fissato a luglio, nel frattempo circolano previsioni impressionanti su quanto venderà GTA 6 al lancio, che già spingono il titolo Take-Two in borsa mesi prima dell'uscita del gioco, fissata per il 19 novembre.

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