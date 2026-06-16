Quanto venderà GTA 6 al lancio? Le stime di una banca d'investimento fanno paura

GTA 6 potrebbe vendere più di 45 milioni di copie al lancio: l'incredibile stima arriva dalla banca d'investimento americana Piper Sandler, che tuttavia per arrivare a questi numeri ha utilizzato un sistema un po' particolare.
La società ha infatti analizzato i dati del traffico sul subreddit r/GTA6 per trasformare queste informazioni in un indicatore predittivo delle vendite di Grand Theft Auto VI, andando a moltiplicare i visitatori attuali della pagina e quelli potenziali in concomitanza dell'uscita con un valore specifico.
Il modello tuttavia non è campato per aria, bensì fa riferimento a ciò che si è effettivamente verificato per diciotto grandi uscite nel corso degli ultimi otto anni: un elenco che include titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Cyberpunk 2077, Elden Ring e Baldur's Gate 3.
Dallo studio emerge una forte correlazione fra il traffico Reddit e le vendite al lancio, con una media di circa 76x e una mediana di 35,5x. Alcuni titoli come Red Dead Redemption 2 e Pokémon Scarlatto e Violetto hanno mostrato moltiplicatori estremamente elevati, mentre altri come Starfield o Marvel's Spider-Man 2 si sono collocati nella fascia più bassa.
Una stima plausibile?
GTA 6 potrebbe essere il gioco più atteso di sempre e lo dimostrano ad esempio le follie commeesse da alcuni utenti nel tentativo di prevedere la pubblicazione del prossimo trailer. Tuttavia, considerando che il quinto capitolo della serie ha venduto al lancio circa 11,2 milioni di copie, le stime formulate da Piper Sandler appaiono eccessive.
Anche perché dal 2013 a oggi il mercato dei videogioco è profondamente cambiato, la base installata è più frammentata e Grand Theft Auto VI uscirà inizialmente soltanto su PS5 e Xbox Series X|S, con una versione PC sicuramente in arrivo ma più avanti.
Ci aspettiamo sicuramente che questo nuovo episodio della saga targata Rockstar Games venda tantissimo e i 45-46 milioni di unità sono sicuramente alla sua portata, ma magari non in un periodo di tempo così ristretto come quello del lancio. Ad ogni modo, staremo a vedere.
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