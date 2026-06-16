Quanto venderà GTA 6 al lancio? Le stime di una banca d'investimento fanno paura

GTA 6 potrebbe vendere più di 45 milioni di copie al lancio: l'incredibile stima arriva dalla banca d'investimento americana Piper Sandler, che tuttavia per arrivare a questi numeri ha utilizzato un sistema un po' particolare.

La società ha infatti analizzato i dati del traffico sul subreddit r/GTA6 per trasformare queste informazioni in un indicatore predittivo delle vendite di Grand Theft Auto VI, andando a moltiplicare i visitatori attuali della pagina e quelli potenziali in concomitanza dell'uscita con un valore specifico.

Il modello tuttavia non è campato per aria, bensì fa riferimento a ciò che si è effettivamente verificato per diciotto grandi uscite nel corso degli ultimi otto anni: un elenco che include titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Cyberpunk 2077, Elden Ring e Baldur's Gate 3.

Dallo studio emerge una forte correlazione fra il traffico Reddit e le vendite al lancio, con una media di circa 76x e una mediana di 35,5x. Alcuni titoli come Red Dead Redemption 2 e Pokémon Scarlatto e Violetto hanno mostrato moltiplicatori estremamente elevati, mentre altri come Starfield o Marvel's Spider-Man 2 si sono collocati nella fascia più bassa.